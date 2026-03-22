하이브 “BTS 광화문 공연 배려 감사…불편 겪었을 시민들 죄송”

교통 통제·소지품 검사 등 시민 불편 끼쳐

대전 화재 참사에는 “유가족에 애도” 위로

그룹 방탄소년단(BTS)이 광화문 공연을 성료한 가운데, 소속사 하이브가 현장 통제 과정에서 발생한 시민 불편에 대해 사과와 감사의 말을 전했다.

방탄소년단(BTS)이 21일 서울 종로구 광화문광장에서 컴백을 기념해 'BTS 컴백 라이브 : 아리랑' 공연을 선보이고 있다. 뉴시스

하이브는 22일 공식입장을 내고 “어제 광화문에서 열린 방탄소년단 공연에 보내주신 따뜻한 성원과 배려에 진심으로 감사드린다”고 밝혔다.

이어 “경복궁과 광화문은 대한민국의 역사와 정체성, 그리고 오늘의 문화가 함께 살아 숨 쉬는 공간임을 잘 알고 있다. 이곳에서 전 세계를 향한 공연을 선보일 수 있었음을 매우 영광스럽게 생각한다”고 덧붙였다.

광화문 일대 교통이 통제되고 시민들의 몸수색, 소지품 검사 등으로 불편이 제기된 것에 대해서는 사과의 뜻을 전했다.

하이브는 “광화문 일대 시민 여러분과 인근 상인, 직장인, 방문객 여러분께도 죄송하다는 말씀과 함께 감사의 인사를 올린다”며 “전 세계가 주목하는 공연을 반드시 안전하게 치러내야 했기에 교통 및 건물 통제, 위험 물품에 대한 검색 등 불가피한 조치들이 함께 이루어졌다”고 설명했다.

방탄소년단(BTS)이 21일 서울 종로구 광화문광장에서 컴백을 기념해 'BTS 컴백 라이브 : 아리랑' 공연을 선보이고 있다. 뉴시스

또 하이브는 “공연을 통해 우리의 자랑스러운 문화유산을 전 세계에 알릴 수 있었음을 감사하게 생각하며, 유관기관과 긴밀히 논의 중인 국가유산과 문화재 보호 및 홍보 방안들을 조속히 구체화하여 장기적인 지원 체계를 실행에 옮기겠다”고 향후 우리 문화유산에 대한 장기적인 지원 계획도 밝혔다.

아울러 이번 공연을 토대로 향후 국가유산과 문화재 보호 및 홍보 방안들을 마련하고 지원하겠다고 약속했다. 공연 당일 발생한 대전 공장 화재 참사에 대해서는 “유가족들에게 깊은 애도를 표한다. 부상자분들의 빠른 쾌유를 빈다”며 위로의 말을 전했다.

BTS는 21일 오후 8시 서울 광화문광장 무대에서 ‘BTS 컴백 라이브: 아리랑’ 공연을 열었다. 서울시는 현장에 약 4만6000~4만 8000명이 모였다고 산출했으나, 하이브는 약 10만 명의 인파가 몰린 것으로 파악했다.

방탄소년단(BTS) 팬들이 21일 서울 종로구 광화문광장에서 열린 'BTS 컴백 라이브: 아리랑(ARIRANG)' 공연이 끝난 뒤 안전관리요원 안내 속에 퇴장하고 있다. 뉴시스

다음은 하이브 입장 전문.