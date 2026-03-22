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인천시, 영종∼청라 8.1㎞ 구간 연결도로 ‘청라하늘대로’ 확정

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인천=강승훈 기자 shkang@segye.com
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인천국제공항이 위치한 영종도와 내륙을 잇는 세 번째 해상교량을 포함하는 연결도로 명칭이 ‘청라하늘대로’로 정해졌다. 청라하늘대교 명칭을 반영해 위치를 직관적으로 인지할 수 있어 도로의 예측성과 활용성이 높다는 점에서 긍정 평가됐다.

 

인천 중구 영종~서구 청라를 잇는 연결도로. 인천시 제공
인천 중구 영종~서구 청라를 잇는 연결도로. 인천시 제공

인천시는 ‘2026년도 제1회 시 주소정보위원회’를 개최하고 영종∼청라 연결도로 도로명을 ‘청라하늘대로’로 의결했다고 22일 밝혔다. 대상은 중구 중산동 1097-600에서 시작해 청라하늘대교를 거쳐 서구 청라동 101-11까지 총길이 8.1㎞ 구간이다.

 

앞서 제안된 후보로는 중구 ‘인천국제도시대로’, 서구 ‘청라하늘대로’, 시 ‘국제미래대로’ 3개 안이 상정됐다. 위원회는 시민 선호도 조사 결과와 각 자치단체의 제안 발표 내용, 도로명 부여 기준 등을 종합적으로 검토했다.

 

지난 19일 열린 심의에서 △옹진군·중구 동일 제안 ‘영종~신도 연결도로’는 ‘평화대로’로 △연수구·남동구 공동 제안 ‘송도워터프런트~승기천 연결도로’는 ‘꿈이음길’로 각각 의결이 이뤄졌다.

 

해당 3건의 광역 도로명은 상위기관의 별도 재심 절차 없이 인천시 고시를 거쳐 주소정보 관련 데이터베이스(DB)에 반영된다. 이후 지도, 내비게이션, 공공정보시스템 등에 제공될 예정이다.

강승훈 기자

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