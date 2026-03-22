국민의힘은 22일 대전 자동차 부품 제조 공장 화재와 관련해 철저한 원인 규명과 산업 안전 시스템 재점검을 통한 근본적인 재발 방지 대책 마련 및 책임 있는 사후 수습을 촉구했다.
최보윤 수석대변인은 이날 논평에서 “정부는 이번 사고의 발생 원인과 경위를 한 점 의혹 없이 철저히 규명해야 한다”며 “특히 그간 산업 현장에서 되풀이되어 온 안전 관리 부실이나 구조적인 결함은 없었는지 면밀히 살펴야 할 것”이라고 밝혔다.
최 수석대변인은 “나아가 화재 예방 시스템과 작업장 안전 수칙, 긴급 대응 체계 등 산업 안전 시스템 전반을 원점에서 재점검해야 한다”며 “동일한 비극이 다시는 반복되지 않도록 실효성 있는 근본 대책을 마련하는 것이 무엇보다 시급하다”고 강조했다.
이어 “정부는 유가족 지원과 피해자 보호에 한 치의 소홀함도 없어야 한다”며 “사고 수습의 모든 과정 또한 투명하게 공개하여 국민이 납득할 수 있도록 끝까지 책임 있는 자세로 임해주길 당부한다”고 말했다.
그는 “대전 공장 화재로 소중한 생명을 잃은 희생자들의 명복을 빈다”며 “유가족 여러분께 깊은 위로의 말씀을 드리며, 부상자들의 빠른 쾌유를 진심으로 기원한다”고 덧붙였다.