30일 제주 찾는 李…“관광, 문화, 기술 공존하는 韓 미래의 축소판”

이재명 대통령이 30일 제주를 찾아 도민들이 참여하는 ‘타운홀 미팅’을 개최한다.

이 대통령은 22일 페이스북에 “국민 여러분과 함께 지역의 미래를 그려가는 타운홀 미팅, 그 열두 번째 장소는 대한민국의 가장 특별한 섬 제주특별자치도”라며 타운홀 미팅 개최 소식을 알렸다.

이 대통령은 “세계인의 사랑을 받는 관광지 제주는 태양광과 풍력 등 청정에너지를 바탕으로 탄소중립을 가장 앞서 실현할 수 있는 가능성을 지니고 있다”며 “관광과 문화, 기술이 공존하는 대한민국 미래의 축소판이기도 하다”고 적었다. 이어 “이제 이러한 제주의 강점들이 도민 여러분의 삶의 질 향상과 지역경제의 지속적인 성장으로 이어져야 한다”며 “관광의 양적 성장과 더불어 지역 자원을 활용한 산업과 일자리도 더욱 확대돼야 한다”고 강조했다.

30일 열리는 타운홀 미팅에선 제주의 발전 방향 등에 대해 논의가 이뤄질 전망이다. 이 대통령은 “대한민국 탄소중립을 선도하는 ‘에너지 대전환의 섬’이자, 머무는 관광과 K컬처가 결합된 ‘세계적 관광수도’, 그리고 ‘지역경제 혁신 중심지’로 도약하며 새로운 성장 모델을 만들어 갈 제주를 꿈꾼다”고 했다. 그러면서 “이 과정에서 무엇보다 중요한 것은 도민 여러분의 목소리”라며 “지역에서 쌓아온 경험과 지혜, 그리고 미래 비전에 대한 의견을 나누며 제주가 나아갈 길을 함께 모색하고자 한다”고 밝혔다. 이번 타운홀 미팅은 부산과 광주, 대전 등에 이어 전국에서 12번째로, 제주도민 200명의 신청을 받는다.