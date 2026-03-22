“20대 마약 확산 막는다”…국제로타리 3650지구, 마약 예방 글로벌 프로젝트 가동

최근 청년층을 중심으로 마약 문제가 심각한 사회문제로 대두되는 가운데, 국제로타리가 대학생 마약 예방을 위한 글로벌 프로젝트에 나섰다.

국제로타리 3650지구 제공

국제로타리 3650지구는 지난 19일 서울 성북구 바람마당에서 ‘대학생 마약류 중독 치료·재활 및 예방교육 지원(Global Grant GG2682920)’ 프로젝트 개막행사를 열고 대학생과 청년층을 대상으로 한 마약 예방 활동을 본격화했다.

이번 사업은 로타리재단(The Rotary Foundation)의 글로벌 보조금(Global Grant)을 기반으로 추진되며, 마약 예방교육과 치료·재활 연계 프로그램을 운영해 건강한 캠퍼스 환경을 조성하는 것을 목표로 한다.

프로젝트는 국제로타리 3650지구 새서울로타리클럽(회장 조성남)이 주관 클럽으로 참여하고, 필리핀 세부지역의 국제로타리 3860지구 세부로타리클럽이 국제 파트너로 참여한다. 또한 강원도 지역의 국제로타리 3730지구가 후원 지구로 참여해 글로벌 보조금을 기반으로 한 국제 협력 사회공헌 사업으로 추진된다.

이번 사업은 대학생 마약 예방 및 재활 전문기관인 사단법인 답콕(DAPCOC)과 협력해 진행되며, 대학 캠퍼스와 지역사회를 중심으로 예방교육과 캠페인을 펼칠 예정이다.

우리나라는 이미 ‘마약 청정국’ 지위를 상실한 이후 마약 문제가 빠르게 확산되며 사회적 경각심이 커지고 있다. 특히 청년층을 중심으로 한 마약 범죄 증가가 지속되면서 예방 중심의 대응 필요성이 더욱 강조되고 있다.

이날 행사에서는 마약 예방 캠페인 선포와 함께 조성남 서울시 마약관리센터 센터장의 ‘20대 마약류 중독의 실태와 이해’ 특별 강연이 진행됐으며, 시민들과 국제로타리 3650지구 회원 및 소속 로타랙트, 사단법인 답콕(DAPCOC) 전국대학생 마약예방 연합동아리가 함께 참여해 마약 예방 캠페인을 펼쳤다.

김종문 국제로타리 3650지구 총재는 “마약 문제는 개인의 문제가 아니라 사회 전체의 미래를 위협하는 심각한 문제”라며

“이번 글로벌 보조금 프로젝트를 통해 대학과 지역사회가 함께 참여하는 예방 활동을 확산시키고, 청년들이 건강한 사회의 주역으로 성장할 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.

국제로타리 3650지구는 앞으로 대학 캠퍼스를 중심으로 예방교육, 강연, 캠페인 프로그램을 단계적으로 확대해 청년층 마약 예방을 위한 지속가능한 사회공헌 모델을 구축해 나갈 계획이다.