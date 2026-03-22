최지호 주무관 "김선태에 사기당한 느낌…이제 아저씨라고 불러야 하나"

'충주맨' 김선태 전 주무관의 후임인 최지호 씨가 김선태 전 주무관의 퇴사에 대한 솔직한 마음을 전했다. 유튜브 채널 'JTBC Voyage' 영상 캡처

‘충주맨’ 김선태 전 주무관의 후임인 최지호 씨가 김선태 전 주무관의 퇴사에 대한 솔직한 마음을 전했다.

지난 21일 방송된 JTBC 예능 ‘아는 형님’에서는 양주시 공무원 정겨운, 충주시 공무원 최지호, 울산 남구 공무원 이소희, 군산시 공무원 박지수 씨가 출연했다.

지역 홍보 장인 공무원들의 등장. 유튜브 채널 'JTBC Voyage' 영상 캡처

일명 ‘지역 홍보 장인 공무원’들이 등장했던 이번 회차에서 이들은 “나랏밥을 먹고 있긴 하지만 공무원”이라며 “‘아는 형님’에 나올 때 구청에서 뭐라 그랬냐”는 질문에 “출연 보고서를 써야 하는데 그걸 보고 얼마나 웃으셨는지 모르겠다”고 말했다.

최지호 씨는 “작년에 여기 한 번 와봤다”며 충주맨 출연 당시 동행했던 일화를 털어놓았다. 이어 “당시 직접 출연은 상상도 못 한 일이었다”며 “김선태 전 주무관에게 ‘아형’ 나간다고 자랑했더니 ‘나는 늦게 불렀는데 왜 넌 벌써 나가냐’고 질투했다”고 말하기도 했다.

왕관 때문에 곧 목이 부러질 것 같은 최지호 주무관. 유튜브 채널 'JTBC Voyage' 영상 캡처

박지수는 “김선태는 거의 신 같은 존재. 넘볼 수 없는 존재”라고 말하는가 하면 최지호는 “이런 김선태의 후임으로서 ‘왕관을 물려받는 느낌’이다. 그런데 왕관이 너무 무겁다. 곧 목이 부러질 것 같다”고 말해 웃음을 유발했다.

김희철이 “충주맨이 나가면서 유튜브 구독자가 많이 빠져나갔다”고 하자 최지호 씨는 “거의 충주시민만큼 구독자 수가 빠져나갔다”며 “같이 만들어간 유튜브가 무너져가는 걸 그냥 지켜볼 수가 없었다. 벼랑 끝에 몰린 것 같았다”고 고백했다.

충주맨이 떠난 슬픔을 '추노'로 형상화 한 최지호 주무관. 유튜브 채널 'JTBC Voyage' 영상 캡처

그러면서 “그걸 멈추려고 노력하면서 찍은 게 ‘추노’다. 유튜브 알고리즘으로 마침 ‘추노’가 뜨더라. 그런데 그 상황이 너무 나 같았다”며 “충주맨이 퇴사하고 너무 슬펐다. 그래서 혼자 분장하고 유튜브를 찍었다”는 비화를 밝혔다.

또 충주맨과의 유튜브 촬영에 대해 최지호 씨는 “처음엔 엄청 거절했다. 부끄러움도 많이 타고 안 하고 싶다고 했다”며 “그런데 (김선태 전 주무관이) 나랑 케미가 잘 맞는다고 나를 데려왔다. 그런데 막상 찍으려니 세계관을 위해서 따로 유튜브에 출연해야 한다고 하더라. 사기당한 느낌”이라고 말했다.

사기당한 느낌의 최지호 주무관. 유튜브 채널 'JTBC Voyage' 영상 캡처

이어 최지호 씨는 이제 민간인이 된 김선태 전 주무관에 대해 “이제 팀장님도 아닌데 뭐라고 불러야 할지 모르겠다”며 “‘김선태 아저씨’라고 불러야 하나 싶다”고 말해 현장에 웃음을 자아냈다.