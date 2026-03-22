수천만명 몰려도 안 끊겼다…넷플릭스 BTS 라이브 뒤 ‘수익 쏠림’ 논란 [뉴스+]

190여개국 동시 송출…수천만 접속에도 ‘안정적’

넷플릭스 기술력 호평…OTT 라이브 경쟁 본격화

“공공 인프라 활용에 시민 부담도”…남은 과제는

방탄소년단(BTS)의 서울 광화문광장 컴백 공연을 앞둔 지난 17일 서울 종로구 세종문화회관 계단에서 시민과 여행객들이 방탄소년단 랩핑과 사진을 찍고 있다. 뉴시스

넷플릭스가 방탄소년단(BTS) 공연을 전 세계에 동시 생중계하며 대규모 트래픽 상황에서도 안정적인 스트리밍을 구현한 것으로 나타났다.

다만 공공 인프라를 활용한 대형 공연임에도 수익이 글로벌 플랫폼에 집중되는 구조를 두고 관련 논의가 불가피하다는 지적이 나온다.

22일 업계에 따르면, 전날 서울 광화문광장에서 열린 ‘BTS 컴백 라이브: 아리랑(ARIRANG)’은 넷플릭스를 통해 190여개국에 실시간 송출됐다.

공연 직후 사회관계망서비스(SNS)와 온라인 커뮤니티에서는 “끊김 없이 봤다”, “집에서도 현장 분위기를 느낄 수 있었다”는 반응이 이어졌다.

일각에서는 영상과 자막 간 시간차나 일시적인 화질 저하를 지적하는 의견도 있었으나, 전반적으로 안정적인 스트리밍이 이뤄졌다는 평가가 우세하다.

그룹 방탄소년단(BTS)이 지난 21일 오후 8시 서울 광화문광장 일대에서 정규 5집 발매 기념 공연 ‘BTS 컴백 라이브 I 아리랑’을 개최하고 있다. 넷플릭스·빅히트 뮤직 제공

이번 중계는 수천만명 이상이 동시에 접속한 상황에서 진행된 만큼, 넷플릭스가 라이브 콘텐츠 역량을 최대치로 시험한 사례로 주목받고 있다.

라이브 콘텐츠는 주문형 비디오(VOD)와 달리 실시간 영상 처리 부담이 커 기술적 난도가 높은 영역으로 꼽힌다.

실제로 이번 공연에는 대규모 제작·송출 인프라가 투입됐다.

10개국 출신 스태프가 참여해 8개 언어로 협업했으며, 23대의 카메라와 124개의 중계 모니터, 164.5톤 규모의 방송 장비가 동원됐다.

현장에는 약 9.5km의 전력 케이블이 설치되고 9660kVA 규모의 전력이 공급됐다.

그룹 방탄소년단(BTS)의 컴백 공연을 이틀 앞둔 지난 19일 서울 종로구 광화문광장에서 관계자들이 무대설치 작업을 하고 있다. 뉴시스

넷플릭스는 자체 콘텐츠 전송 네트워크(CDN)인 ‘오픈 커넥트(Open Connect)’를 기반으로 트래픽을 분산 처리하고, 이용자의 네트워크 환경에 따라 화질을 자동 조정하는 방식으로 안전성을 확보했다.

또 접속이 몰릴 경우 서버를 분산하는 로드 밸런싱과 장애 발생 시 자동 전환되는 복구 체계를 적용해 대규모 동시 접속 상황에 대응한 것으로 알려졌다.

업계에서는 이번 BTS 공연 중계를 계기로 글로벌 온라인동영상서비스(OTT) 간 라이브 콘텐츠 경쟁이 한층 가속화할 것으로 보고 있다.

다만, 플랫폼과 지역사회 간 비용·편익 구조를 둘러싼 문제도 과제로 남았다.

BTS 공연을 위해 광화문 일대 도로 통제 등으로 시민 불편이 발생했지만, 중계 수익은 플랫폼에 집중되는 구조이기 때문이다.

방탄소년단(BTS)이 지난 21일 서울 광화문광장에서 정규 5집 ‘아리랑(ARIRANG)’ 앨범 발매를 기념해 컴백 무대를 진행한 가운데, 팬들이 공연을 기다리고 있다. 사진공동취재단

넷플릭스는 BTS 컴백 공연 제작비 전액을 부담했다. 업계에서는 제작비가 100억원대를 웃돌 것으로 추정하고 있다. 넷플릭스의 독점 중계 구조로 인해 현장 외 시청은 플랫폼에 의존하는 방식으로 이뤄졌다.

하이브는 BTS 음악·공연 콘텐츠에 대한 권리를 유지했다. 그러나 하이브가 서울 도심 공공 공간과 문화재 이용을 위해 서울시와 정부에 납부한 비용은 약 9000만원에 그쳤다.

특히 공연이 열린 광화문광장 사용료는 약 3000만원으로, 대형 공연장 대관료와 비교해 상대적으로 낮은 수준이다. 반면 투입된 공공 재원은 이를 크게 웃돈 것으로 추정된다.

일각에서는 이번 공연의 경제적 파급효과가 약 1억7700만달러(약 2650억원)에 이를 것이라는 분석도 나오지만, 공공 인프라를 활용하고도 수익은 글로벌 플랫폼에 쏠리는 구조라는 지적도 제기된다.

업계에서는 이번 사례를 계기로 향후 공공 인프라를 활용한 대형 공연이나 중계가 확대될 경우 플랫폼과 지역사회 간 수익 배분 구조를 둘러싼 논의가 불가피할 것이라는 전망이 나온다.