대면·비대면 결합한 일대일 연금컨설팅 [재테크 특집]

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변동성 극심한 증시… 장기·분산 투자 각광 이란전쟁으로 증시 변동성이 극심해지고 환율이 심리적 저항선인 1500원을 넘어서면서 어느 때보다 위험 관리가 중요해지고 있다. 방향성을 예측하기 힘든 증시에서는 장기·분산 투자가 권고된다. 금융기관들이 제공하는 적립식 자동매수 서비스를 이용하면 정해진 날짜에 개별 주식이나 상장지수펀드(ETF)를 차곡차곡 모을 수 있다. 특히 퇴직연금 계좌를 통해 장기적으로 적립식 자동매수를 하면 안정적 노후 자금 마련에 유리하다. ‘잃지 않는 투자’에 더해 미래 성장산업 투자를 통한 시장 평균 이상의 수익률을 노리는 전략도 필요하다. 인공지능(AI) 반도체 및 인프라, 방산, 조선, 원자력, 신재생 에너지 등이 한국의 성장을 주도할 산업으로 주목받고 있다. 최근 민간 기업이 우주 개발을 주도하는 ‘뉴 스페이스’ 시대가 개화하고 올해 미국 항공기업 스페이스X의 기업공개(IPO)가 예정되면서 우주항공 산업도 테마주로 떠오르고 있다.

대면과 비대면을 아우르는 KB증권의 고객 맞춤형 일대일 연금자산관리 컨설팅 플랫폼. KB증권 제공

KB증권이 영업점과 연금자산관리센터를 연계한 통합 관리 체계로 맞춤형 연금 서비스를 제공하며 각광받고 있다. 대면과 비대면을 결합한 상담 시스템을 통해 고객 만족도와 자산 성장을 동시에 이끌어내고 있다는 평가가 나온다.



KB증권은 고객 맞춤형 일대일 자산관리 서비스를 강화한 결과, 최근 3년간 개인형퇴직연금(IRP) 적립금 성장률 증권업계 1위를 기록했다고 22일 밝혔다. 금융감독원 공시에 따르면 2025년 말 기준 KB증권의 IRP 3년 연평균 성장률은 56%로 업계 평균(38%)을 크게 웃돌았다. 확정기여형(DC) 부문에서도 상위 5위에 오르며 경쟁력을 입증했다.

이 같은 성과는 고객별 생애주기와 은퇴 시점 등을 진단한 뒤 ‘연금마스터 PB’를 통해 맞춤형 솔루션을 제시한 영향으로 평가된다. KB증권은 올해 기존 연금본부를 연금그룹으로 확대 개편하고 전 지점에 전담 PB를 배치했다. 고난도 이슈는 세무사·노무사 등 분야별 전문가가 직접 참여해 심층 컨설팅을 제공한다.



비대면 채널도 고도화했다. 모바일트레이딩시스템(MTS) ‘KB마블’을 통해 원하는 시간에 전문 상담원의 컨설팅을 받을 수 있다.



디폴트옵션과 자동투자 솔루션 등 연금 특화 기능도 강화 중이다. 아울러 MZ세대를 겨냥해 유튜브 쇼트폼 콘텐츠를 제공하는 등 접근성을 높이고 있다. KB증권 관계자는 “고객층 니즈에 맞춘 차별화된 연금 특화 상품과 상담 서비스를 확대해 나가겠다”고 말했다.