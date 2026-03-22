10여년 브랜드 철학 한곳에… 성수 등 이어 5번째 오픈 [부동산 특집]

아크로 라운지 압구정

초기 자금 부담 낮춘 신규 분양 눈길… ESG 경영 등도 속도 교통 호재와 직주근접, 상품성 등을 내세운 신규 분양 단지가 전국 곳곳에 속속 들어서고 있다. 건설사마다 초기 자금 부담을 낮춘 조건과 학군·교통 등 생활 인프라를 갖춘 단지를 잇따라 선보이며 홍보에 팔을 걷어붙였다. 건설업계는 ESG(환경·사회·지배구조) 경영과 브랜드 경쟁력 강화에도 신경을 쓰고 있다. 주거 상품을 넘어 ‘브랜드 경험’과 지속가능 경영을 앞세운 차별화 전략이 확산되는 모습이다.

DL이앤씨는 서울 강남구 압구정동 인근에 하이엔드 주거 브랜드 ‘아크로(ACRO)’의 철학이 담긴 ‘아크로 라운지 압구정’(사진)을 열었다. DL이앤씨 관계자는 “이 공간은 예술과 건축, 라이프 스타일을 아우르는 브랜드 플랫폼”이라며 “지난 10여년간 축적된 아크로의 디자인 가치와 주요 프로젝트를 한곳에 집약했다”고 말했다. 사전 예약을 통해 누구나 방문할 수 있으며, 잠재 고객부터 입주민까지 다양한 접점에서 브랜드 경험을 제공한다는 게 DL이앤씨의 설명이다.

아크로 브랜드 라운지는 2019년 신사동을 시작으로 한남동, 성수동 등에서 운영됐다. 이번 압구정 라운지는 다섯 번째다. DL이앤씨 관계자는 “이번 라운지는 ‘취향과 라이프스타일’을 중심으로 한 체험형 공간으로 확장됐다”며 “공간 곳곳에는 브랜드의 건축 철학과 기술력, 라이프스타일 비전을 보여주는 콘텐츠가 배치됐다”고 말했다.

특히 DL이앤씨는 이곳에 500여권의 아트 서적을 두고 방문객이 자유롭게 문화·예술 콘텐츠를 접할 수 있도록 했다. DL이앤씨는 향후 강연과 클래스 등 다양한 프로그램도 운영할 계획이다. 라운지는 5월 말까지 월요일과 공휴일을 제외하고 매일 오전 10시부터 오후 6시까지 운영된다.