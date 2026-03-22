김대희 아내 "결혼 준비하며 많이 싸워…파혼할 뻔했다"

코미디언 김대희의 아내가 결혼 전 파혼할 뻔한 일화를 공개했다.

21일 유튜브 채널 '꼰대희'에는 '밥묵자 200만 공약 삼자대면 나…지금 떨고 있니…?'라는 제목의 영상이 공개됐다.

사진=유튜브 채널 '꼰대희'

영상에는 김대희와 신봉선, 김대희의 아내 지경선이 출연했다. 세 사람의 만남은 채널 구독자 200만 달성 공약으로 성사됐다.

이날 신봉선은 김대희가 자리를 비우자 "둘이 만났을 때 김대희가 좋아서 결혼했냐. 어디서 반했냐"고 물었다.

지경선은 "그때 제가 너무 어렸다 스물여섯 살밖에 안 됐다. 너무 어렸다"며 "(결혼 전에) 파혼할 뻔한 적이 있었다"고 답해 눈길을 끌었다.

그는 "결혼 날짜를 잡고 준비하고 그러던 중에 서로 피곤한 일이 많이 생겼다"며 "운전을 하고 집에 가는 길이었다. 성수대교를 타고 가는데 결혼 준비 과정 때문에 차에서 많이 싸웠다"고 회상했다.

이어 "제가 혼자 집에 갈 거라고 '내려줘'라고 했는데 보통 그러면 안 내려주는데 내려 주더라. '이것 봐라?' 하고 내렸는데 제 신발이 한 짝이 없었다. 전화해서 가지고 오라고 하니깐 그걸 또 가지고 오더라"고 말해 웃음을 자아냈다.

이에 신봉선은 "열 받는다고 성수대교 건너자마자 결혼할 사람을 내리는 사람이 어딨냐"며 김대희를 꼬집었다.

또한 지경선은 자신의 건강 문제를 고백하며 눈시울을 붉혔다.

그는 "몇 년 전에 크게 아파서 수술을 하고 치료를 받았다. 이후에도 약을 먹으며 추적 관찰을 하고 있는데, 최근에도 문제가 생겨 2주 전 수술을 했다"고 밝혔다.

그러면서 "건강한 사람을 만났다면 걱정 없이 살았을 텐데 그 부분이 남편에게 미안하면서도 고맙다"고 털어놨다.

한편 김대희는 2006년 6살 연하의 승무원 출신 지경선과 결혼해 슬하에 세 딸을 두고 있다.

<뉴시스>