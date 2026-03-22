'이범수 이혼' 이윤진, "인생리셋, 자녀들과 새롭게 시작할 집 마련했다"

이윤진 인스타그램

번역가 출신이자 이범수 전 부인 이윤진이 인생의 새로운 시작을 알렸다.

이윤진은 22일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "소을, 다을이와 앞으로 새롭게 다시 시작할 집을 드디어 계약했다"는 글과 함께 여러 장의 사진을 게시했다.

이어 그녀는 "소을 다을이와 앞으로 새롭게 다시 시작할 집을 드디어 계약했어요. 운 좋게 다주택자 매물을 잘 만났고 구축아파트 여서 또 공사를 시작해야 하지만, 집에 진심인 우리 셋이 힘을 합쳐 따뜻하고 예쁜 집을 만들어보려구요"라고 말했다.

그러면서 "예전 사진 찾아보며 다시 또 해보자 인생리셋. 인테리어 꿀팁, 좋은 자재 추천 마니마니 해주세요"라고 덧붙였다.

사진에는 부동산 계약서, 인테리어 건자재를 들고 웃어보이는 자신의 모습, 완성된 자녀들의 방 등 새 보금자리 관련한 현장의 여러 모습들이 담겼다.

이윤진 인스타그램

이윤진 인스타그램

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이윤진은 큰 딸 소을 양의 모습과 아들 다을 군이 인테리어 현장에서 일을 돕는 짧은 영상도 함께 올렸다. 하루가 다르게 전보다 훌쩍 성장한 자녀들의 모습에도 팬과 대중들의 시선이 집중됐다.

해당 게시물에는 "정말 기대되네요.센스있는 유진님의 완성된 이쁜집 기다리고 있을께요", "새로운 시작∼응원합니다", "야무진 소을맘" 등 팬들의 응원 댓글이 이어졌다.

또 이윤진은 새 집 인테리어 공사가 진행중인 집에서 페인트 통을 들고 웃어보이며 밝고 행복한 자신의 모습도 공개했다.

한편, 이윤진은 배우 이범수와 2010년 결혼해 슬하에 딸 이소을 양과 아들 이다을 군을 두었다.

하지만 이들은 2023년 말 결혼 14년 만에 파경을 맞았으며, 이혼 조정이 불발 돼 소송으로 이어졌다. 이윤진은 그해 4월 이범수에게 모의총포 위협 등을 받아 경찰에 신고했다고 폭로했다.

그러다 지난 2월 합의 이혼 소식을 전하며 각자의 길을 걷게 됐다.