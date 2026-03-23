[이코노 브리핑] 가맹점주에 강매 ‘신전떡볶이’ 과징금 외

가맹점주에 강매 ‘신전떡볶이’ 과징금

공정거래위원회는 가맹점주에게 젓가락 등의 공산품 구매를 강제한 것으로 조사된 신전떡볶이의 가맹본부 신전푸드시스에 과징금 9억6700만원을 부과했다고 22일 밝혔다. 신전푸드시스는 가맹점주에게 젓가락과 숟가락 등의 공산품 15종을 구매하도록 강제해 6억3000만원 이상의 부당이득을 취한 것으로 조사됐다.

하나금융, 학교 밖 청소년 자립 등 지원

하나금융그룹은 지난 20일 한국경제인협회, 한국청소년상담복지개발원, 한국교육방송공사와 함께 학교 밖 청소년 자립을 지원하는 사회공헌 프로젝트인 ‘청년 유스 브릿지’ 추진을 위한 4자 간 업무협약을 맺었다고 22일 밝혔다. 각 기관은 고등학교에 진학하지 않거나 초등학교·중학교 입학 후 3개월 이상 결석 또는 유예한 만 9∼24세 청소년의 사회적 고립 문제를 해소하고 이들의 학업복귀 및 사회 진입을 지원할 계획이다.

국민銀, 이사회에 ‘소비자보호위’ 신설

KB국민은행은 오는 25일 정기 주주총회를 거쳐 이사회 내 소위원회인 ‘소비자보호위원회’를 신설할 예정이라고 22일 밝혔다. 위원회는 소비자보호 관련 전문성을 갖춘 사외이사를 포함해 3인의 이사로 구성된다. 원칙적으로 반기에 한 번 열리는 회의에서 위원회는 소비자보호 경영 전략·정책을 직접 심의하고 의결할 예정이다.