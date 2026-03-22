현장 간 李대통령 “철저 규명”… 조사단에 유족 참여 지시도 [대전 안전공업 화재 참사]

이재명 대통령은 대전 안전공업 화재 참사 발생 다음날인 21일 현장을 찾아 구조활동을 점검하고 유족들을 만나 위로했다.

이재명 대통령이 지난 21일 대전 대덕구 안전공업 건물의 대형 화재 현장을 찾아 피해 상황을 점검하고 있다. 공동취재사진

이 대통령은 이날 오후 참사 현장을 찾아 피해 상황 및 실종자 수색 현황을 보고받은 뒤 대덕소방서 대원들을 격려했다. 이 대통령은 김승룡 중앙긴급구조통제단장에게 “2차 사고가 나지 않게 잘 챙겨 달라”고 당부했다.

이후 이 대통령은 유가족들을 만나 요청사항을 전달받았다. 이 대통령은 원인 규명 등 상황 조사를 위해 경찰과 고용노동부가 합동 운영하는 조사단에 유가족 1∼2인이 임석하는 방안을 지시했다. 이 대통령은 이날 엑스(X)에 올린 글에서도 “조사 과정 중 가능한 범위 내에서 유가족의 참여를 보장하고 의견이 반영될 수 있도록 할 것”이라고 강조했다. 이후 이 대통령은 부상자들이 입원한 대전을지병원으로 이동, 병실을 찾아 빠른 회복도 기원했다.



이 대통령은 같은 날 엑스에서 “정부는 이번 사고의 원인과 경위를 철저히 규명하고, 다시는 이와 같은 비극이 발생하지 않도록 근본적인 대책을 마련하겠다”고 밝혔다.