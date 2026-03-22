이재혁 대구 동구청장 예비후보, 선거사무소 개소…“멈춘 행정서 움직이는 행정으로”

이재혁 대구 동구청장 예비후보가 선거사무소 개소식을 열고 본격적인 선거 운동에 돌입했다.

이 예비후보는 전날 인사말을 통해 동구의 현실을 강하게 비판하고 ‘변화’가 아닌 ‘교체’ 필요성을 정면으로 제기했다.

지난 21일 이재혁 대구 동구청장 예비후보가 지지자들을 향해 큰 절을 하고 있다. 이재혁 예비후보 제공

그는 “왜 동구 지역만 유독 바뀌지 않는지, 왜 늘 같은 문제가 반복되는지 이제는 답을 내야 할 때"라고 밝혔다. 이어 “팔공산은 국립공원이 됐지만 주민은 오히려 불편을 체감하고 있고, 지역 상권은 살아나지 못하고 있다”면서 "K-2 군 공항 이전도 동구 미래가 걸린 핵심 사업인데 주민 체감은 '사실상 멈춰 있다'는 수준"이라고 지적했다.

이 예비후보는 이런 동구의 문제는 ‘무능이 아니라 실행 부족’으로 규정했다. 그는 “주차 문제나 아파트 하자, 상권 침체는 모두 이미 알려진 문제”라면서 “문제를 몰라서가 아닌 끝까지 해결하지 않았기 때문에 주민 불편이 계속되는 것”이라고 말했다.

이어 “동구는 문제가 없는 지역이 아니라 문제를 해결하는 행정이 작동하지 않았던 지역”이라며 “행정이 바뀌면 주민의 삶은 분명히 바뀐다”고 강조했다.

이 예비후보는 “이번 선거는 말 잘하는 사람을 뽑는 선거가 아니라, 실제로 바꿀 수 있는 사람을 선택하는 선거”라며 “동구를 멈춘 행정에서 움직이는 행정으로 반드시 바꾸겠다”고 강조했다.

이 예비후보는 개소식을 기점으로 현장 중심 민생 행보를 강화하고, 정책 실행력을 전면에 내세운 선거 전략을 본격화할 계획이다.