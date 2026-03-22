탈출구 없는 불법 증축·점검 소홀 ‘74명 사상’ 대전참사도 예고된 人災

복층 개조 미보고… 당국은 시정명령만

“가연물질 부실관리로 삽시간에 번진 듯”

대전 안전공업 화재 참사 현장에서 연락 두절됐던 노동자 14명이 모두 주검으로 발견됐다. 부상자까지 포함해 총 74명이 숨지거나 다친 이번 대형 참사는 안전공업 측의 무단 증축과 안전점검 소홀 등 ‘안전 불감증’이 빚어낸 인재(人災)인 것으로 드러났다. 안전공업 측은 지난해 10월 자체 소방 종합점검에서 화재 피해를 키운 2층의 복층 개조에 대해선 보고하지 않았고 안전 당국 역시 주·충압펌프 압력 미달 시정명령 이외 별다른 현장 확인 조치를 취하지 않았다.

대형 화재가 발생했던 대전 대덕구 안전공업의 건물이 지난 21일 골격만 남아 있다. 연합뉴스

22일 대전소방본부 등에 따르면 이번 화재는 20일 오후 1시17분쯤 대전 대덕구 문평동 자동차 엔진밸브 제조업체 안전공업 동관 1층에서 발생했다. 공장 작업장에는 절삭유 등 가연물질이 곳곳에 있어 작업환경이 사실상 불쏘시개 역할을 하면서 불은 순식간에 2∼3층까지 번졌다.



당국은 실종자 수색 10여분 만인 20일 오후 11시3분 2층 헬스장(휴게실) 입구에서 첫번째 희생자를 발견한 데 이어 21일 0시20분쯤 2층 휴게실 복층 공간에서 9명의 시신을 수습했다. 도면에도 표시되지 않는 임의로 마련된 복층 형태의 공간인 이곳은 노동자들이 식사 후 오후 작업에 나서기 전 잠시 휴식을 취하는 곳으로 전해졌다.



샌드위치 패널 구조로 지어진 탓에 방화구획이 제대로 설치되지 않았을 가능성도 크다. 관련법에는 매 층마다 구획할 것과 10층 이하의 층은 바닥면적 1000㎡ 이내마다 구획하게 돼 있다. 채진 목원대 교수(소방안전학)는 “방화구획이 작동하지 않았을 가능성이 있고 화기 취급하는 업장에서는 가연물질을 잘 관리해야 하는데 유독가스가 순식간에 번진 것을 보면 가연물질을 타고 불이 확산됐다고 분석된다”고 지적했다.



안전공업은 이번 사고 한 달여 전인 지난달 13일 대덕소방서로부터 위험물안전관리법 위반 통보를 받은 것으로 확인됐다. 위험물의 저장·취급 등에서 안전관리를 제대로 하지 않을 경우 시정명령이 내려지는데 안전공업은 이후 조치를 마쳤다고 보고한 것으로 전해졌다. 집진시설 내 쌓인 찌꺼기가 화재 피해를 키운 것으로 보이는 가운데 청소 주기가 짧았다는 내부 증언도 나왔다.