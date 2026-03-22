SF 이정후, 시범경기 첫 홈런포 가동

클리블랜드戰 10-7 승리 기여

다저스 김혜성, 5경기 연속 안타

이정후(샌프란시스코 자이언츠·사진)가 미국프로야구 2026 메이저리그(MLB) 시범경기에서 첫 홈런포를 쏘아올리며 다가올 정규시즌 활약을 예고했다.

이정후는 22일 미국 애리조나주 스코츠데일의 스코츠데일 스타디움에서 열린 클리블랜드 가디언스와 홈경기에 1번 타자 우익수로 선발 출전해 3타수 2안타 1홈런 1타점 2득점을 기록했다.

3회 말 2사 1루에서 든 두 번째 타석에서 상대 선발 우완 태너 바이비를 상대로 안타를 날리고 득점까지 올렸던 이정후의 시범경기 첫 홈런은 6-0으로 앞선 4회 말 나왔다. 볼카운트 2볼에서 바이비의 가운데 몰린 시속 93.3마일(약 150.1㎞)의 포심 패스트볼을 받아쳐 우중간 펜스를 넘기는 솔로 홈런을 터뜨렸다. 이후 이정후는 6회 초 수비를 앞두고 드루 길버트와 교체돼 경기를 마무리했다.

이정후는 시범경기 타율 0.455(22타수 10안타), 1홈런, 4타점, 4득점, OPS(출루율+장타율) 1.227을 기록했고 경기는 샌프란시스코가 클리블랜드를 10-7로 이겼다.

김혜성(로스앤젤레스 다저스)도 애리조나주 캐멀백 랜치에서 열린 애슬레틱스와 홈경기에 6번 타자 유격수로 선발 출전해 4타수 1안타 1타점을 올리며 맹타를 이어갔다. 국가대표에서 복귀한 후 출전한 5경기 모두 안타를 친 김혜성은 시범경기에서 타율 0.407(27타수 11안타), 1홈런, 6타점, 8득점, 5도루, OPS(출루율+장타율) 0.967을 올렸다.