‘저격수’ 특검 부고에… 트럼프 “기쁘다” 논란

‘러시아 선거 개입’ 수사로 악연

美정치권 “저열한 언사” 일제 비판

도널드 트럼프 대통령의 대선 캠프와 러시아 간의 선거 유착 의혹을 조사했던 로버트 뮬러 전 연방수사국(FBI) 국장이 81세를 일기로 별세했다고 21일(현지시간) AP통신 등 미 언론이 보도했다.

뮬러 전 국장의 유족은 이날 성명에서 전날 밤 뮬러 전 국장이 사망했다고 밝혔다. 뮬러 전 국장은 2001년 9·11테러 일주일 전 FBI 국장으로 취임해 12년간 FBI를 이끌었다.

로버트 뮬러 전 연방수사국(FBI) 국장. EPA연합뉴스

뮬러 전 국장은 2013년 FBI 국장에서 물러났으나 2017년 5월 ‘러시아게이트’ 특별검사로 임명되며 복귀했다. 뮬러 전 국장은 22개월간의 수사를 통해 트럼프 대통령의 측근과 러시아 정보요원 등 34명을 기소, 일련의 유죄 인정과 유죄 판결을 끌어냈다.

트럼프 대통령은 이날 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 뮬러의 사망 소식에 대해 “잘됐다, 그가 죽어서 기쁘다”며 “그는 더 이상 무고한 사람을 해칠 수 없다”고 게시했다. 미 정치권은 이를 두고 여야가 한 목소리로 비판했다. 공화당 소속 돈 베이컨 하원의원은 “기독교적이지 않다”며 “잘못된 발언”이라고 말했다. 민주당 소속 하원 법사위원회 간사인 제이미 래스킨 의원은 “전형적으로 저열한 언사”라고 꼬집었다.