수성구청장 출마 본격 행보 나선 전경원 “보여주기 행정은 끝…체감변화로 바꾸겠다”

전경원 대구시의회 국민의힘 원내대표가 수성구청장 선거 예비후보 등록을 마치고 본격적인 선거전에 돌입했다.

전 원내대표는 지난 19일 등록 직후 “보여주기식 구정이 아니라 주민의 일상이 실제로 편해지는 체감 변화로 수성을 바꾸겠다”며 “보여지는 수성을 넘어 함께 사는 수성으로 나아가겠다”고 밝혔다.

전경원 대구시의회 국민의힘 원내대표가 대구 수성구청장 예비후보 등록을 마치고 기념 촬영을 하고 있다. 전경원 예비후보 사무소 제공

그는 현재 수성구 행정에 대해 “지금 필요한 것은 말이 아니라 생활이 달라지는 변화”라고 진단하며 “새로운 인물로서 변화 요구에 책임 있게 응답하겠다”고 강조했다. 구청장 역할에 대해선 “상징이 아닌 책임의 자리”라고 규정했다.

이어 “큰 말부터 하지 않고 오늘 당장 불편한 것부터 고치겠다”며 “작게 바꾸고 빠르게 성과를 보여 신뢰를 회복하겠다”고 말했다.

주요 정책 방향으로는 알파시티의 일자리 중심 고도화, 수성못 상권 활성화, 돌봄 공백 해소, 인공지능(AI) 기반 글로벌 교육의 생활화, 주차 문제 해결 등을 제시했다.

전 원내대표는 “시민이 원하는 것은 거창한 구호가 아니라 평범한 일상이 제대로 돌아오는 도시”라며 “아이들은 안전하게 학교에 가고, 부모는 돌봄 걱정 없이 일하며, 어르신은 병원 가는 길이 덜 불안하고, 청년과 상인은 오늘이 조금 나아졌다고 느낄 수 있는 도시를 만들겠다”고 말했다.