군산서 승합차·SUV 충돌…70대 운전자 등 4명 부상

22일 오후 1시 43분께 전북 군산시 성산면 둔덕리의 한 도로에서 스타리아 승합차와 모하비 SUV(스포츠유틸리티차)가 충돌했다.



이 사고로 스타리아 운전자 A(70대)씨가 우측 옆구리를 다쳤으며, 모하비에 타고 있던 B(40대)씨와 어린이 등 동승자 3명도 다리 등에 경상을 입었다.

사고 현장. 연합뉴스

부상자 4명 모두 생명에는 지장이 없는 것으로 알려졌다.



경찰과 소방 당국은 운전자 등을 상대로 사고 경위를 조사하고 있다.

<연합>