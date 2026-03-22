아침 쌀쌀·한낮 ‘포근’…일교차 15~20도로 커 [내일날씨]

서울 아침엔 4도, 낮엔 19도

수도권 미세먼지 농도 '나쁨'

월요일인 23일은 전국이 대체로 맑다가 늦은 밤부터 차차 흐려지겠다. 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온차가 크게 벌어지겠다. 내륙을 중심으로는 아침 기온이 0도 안팎까지 떨어지고 낮과 밤의 기온 차가 15~20도로 크게 벌어지겠다.

서울 종로구 광화문광장에서 외투를 손에 든 시민이 걸어가고 있다. 뉴시스

22일 기상청에 따르면 당분간 기온은 평년(최저 -2~6도, 최고 11~15도)과 비슷하거나 조금 높겠다. 23일 아침 최저기온은 -1~9도, 낮 최고기온은 12~21도가 되겠다.

중부·전북·경북권 내륙을 중심으로 아침 기온이 0도 안팎으로 일교차가 15∼20도로 크겠으니 건강관리에 유의해야 한다.

이날 주요 도시 아침 최저기온은 △서울 4도 △인천 3도 △춘천 0도 △강릉 8도 △대전 2도 △대구 4도 △전주 2도 △광주 4도 △부산 9도 △제주 9도로 예상된다.

낮 최고기온은 △서울 19도 △인천 16도 △춘천 18도 △강릉 13도 △대전 19도 △대구 20도 △전주 19도 △광주 20도 △부산 18도 △제주 16도로 예보됐다.

전국은 대체로 맑다가 늦은 밤부터 차차 흐려지겠다.

미세먼지 농도는 수도권·충청권은 ‘나쁨’, 그 밖의 권역은 ‘보통’으로 예상된다. 다만 강원권은 오후부터, 부산·울산·경북은 밤에 ‘나쁨’으로 예상된다.