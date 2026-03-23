방탄소년단 진 “7년 활동하고 BTS 그만 두려했다”

유튜브 채널 '인생84' 화면 캡처

서울 광화문에서 컴백 무대를 마친 그룹 방탄소년단(BTS) 진이 데뷔 때와 마음가짐이 달라졌다고 밝혔다.

22일 유튜브 채널 '인생84'에는 기안84와 진이 오랜만에 재회하는 모습이 그려졌다.

이날 진은 근황에 대해 "개인 앨범 작업과 투어를 병행하고 있다"고 말했다. 그러면서 기안84는 "그 사이에도 네 얼굴이 광고나 곳곳에서 계속 보였다"고 진의 바쁜 일정을 언급했다.

진은 그룹 활동에 대한 생각도 전했다. 기안84가 "22살에 데뷔해서 지금 35살인데 그 사이 제일 많이 변한 게 뭐냐"고 물었다.

진은 "마인드가 오히려 더 좋게 변했다. 옛날에는 7년 정도 활동하고 그만둘 수도 있다고 생각했지만, 하다 보니 점점 더 재밌어지고 진심이 됐다"고 말했다.

그러면서 "팬들 덕분에 더 오래, 더 진지하게 해도 되겠다는 생각이 들었다"고 덧붙였다.

이에 기안84는 "보통 짬이 차면 칼군무가 느슨해지는데 BTS는 안 그렇더라"고 했고, 진은 "멤버들이 진짜 잘한다. 저는 그렇게 잘하는 편은 아니다. 자기 객관화가 잘 되는 편"이라고 답했다.

이어 "제가 멤버들 중에서 가장 잘하는 건 얼굴로 밀고 나가는 타입"이라고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.