[포토] '특별법 조속 제정' 촉구…국회 방문한 박형준 부산시장

박형준 부산시장(오른쪽)이 23일 서울 여의도 국회를 방문해 글로벌허브도시 특별법 조속 제정을 촉구, 국회건의문을 전달하고 있다.

박형준 부산시장이 23일 서울 여의도 국회를 방문해 글로벌허브도시 특별법 조속 제정 촉구 차 국민의힘 장동혁 대표를 만나고 있다.

박형준 부산시장(오른쪽 세번째)이 23일 서울 여의도 국회를 방문해 글로벌허브도시 특별법 조속 제정을 촉구하고 있다.

국민의힘 장동혁 대표가 23일 서울 여의도 국회에서 글로벌허브도시 특별법 조속 제정을 촉구 차 방문한 박형준 부산시장과 대화를 나누고 있다.

박형준 부산시장(오른쪽)이 23일 서울 여의도 국회를 방문해 글로벌허브도시 특별법 조속 제정을 촉구하고 있다.

박형준 부산시장이 23일 서울 여의도 국회를 방문해 글로벌허브도시 특별법 조속 제정을 촉구, 국회건의문을 전달하고 있다.

박형준 부산시장이 23일 서울 여의도 국회를 방문해 글로벌허브도시 특별법 조속 제정을 촉구했다. 박 시장은 이날 국민의힘 장동혁 대표를 만나 부산시의 입장과 국회건의문을 전달했다.