서학개미 복귀 RIA 계좌 출시…1500원 돌파한 환율 잡을까

원·달러 환율이 1500원선을 돌파하며 고공 행진 중인 가운데 20여개 국내 증권사가 23일 예정대로 국내시장복귀계좌(RIA)를 출시한다.

해외 주식 매도 자금의 원화 전환을 유도하는 구조인 만큼 환율 안정과 증시 유동성 개선에 대한 기대감이 커지고 있다.

23일 금융투자업계에 따르면 이날 20여 개 증권사가 RIA 상품을 출시한다.

RIA는 해외 주식을 팔고 이를 매도한 자금으로 국내 주식에 1년 이상 투자하면 세제 혜택을 받을 수 있는 제도다. 양도세 감면율은 5월 말까지 매도하면 100%, 7월 말까지 매도하면 80%, 연말까지 매도하면 50%다.

다만 올해 안에 다른 계좌로 해외 주식을 다시 사들이면 그 금액만큼 공제 규모가 줄어든다. 세제 혜택만 챙기고 다시 해외주식을 매수하는 '체리피킹'을 막기 위한 조치다.

RIA 도입 근거인 '환율 안정 3법'의 국회 처리가 무산되며 출시 지연 우려가 일기도 했지만 여야가 세제 혜택을 소급 적용하기로 합의하면서 예정대로 출시가 가능해졌다.

더불어민주당과 정부는 지난 22일 국회에서 고위당정협의회를 열어 RIA 및 개인투자용 선물환 매도 상품의 이달 출시를 지원하고, 관련 후속 입법을 신속히 완료키로 했다.

시장에서는 최근 국내 증시로의 거센 자금 유입 흐름을 타고 RIA 계좌가 한층 탄력을 받을 것이라는 기대가 나오고 있다.

금융투자업계는 RIA 도입이 단기적으로 달러 매도 수요를 유도해 환율 상승 압력을 완화하는 요인으로 작용할 수 있다고 보고 있다. 해외 주식 매도 대금이 원화로 환전돼 국내 증시로 유입되는 구조인 만큼 외환시장 수급에도 긍정적인 영향을 줄 수 있다는 분석이다.

다만 세제 혜택 종료 이후 자금이 다시 해외로 이동할 가능성도 있어 효과의 지속성은 제한적일 수 있다는 평가다.

염동찬 한국투자증권 연구원은 "RIA는 원화 강세에 힘을 보탤 것"이라며 "2016년에 비슷한 법안을 실시한 인도네시아의 경우 약 12%의 해외자산이 국내로 복귀했다"고 분석했다.

이어 "인도네시아 루피아는 장기적 약세 움직임에도 이 기간에는 강세를 보였다"고 덧붙였다.

염 연구원은 "5월 말까지 복귀하는 5000만원 이하 금액은 양도세가 100% 면제되는 만큼 해외자산의 국내 복귀를 기대할 수 있다"고 분석했다.

강진혁 신한투자증권 연구원은 "시장은 RIA 도입 여파에 주목하고 있다"며 "양 시장의 수익률 전망에 따라 개인 유턴 가능성이 결정될 것"이라고 분석했다.

임정은 KB증권 연구원은 "RIA는 해외로 유출됐던 개인 투자자 자금을 국내로 환류시켜 증시의 유동성을 공급하는 가교 역할을 할 것"이라며 "대규모 자금 이동을 이끌 촉매제가 될 것"이라고 기대했다.

임 연구원은 "특히 국내 주식 1년 보유 조건은 단기 차익 중심의 개인 수급을 중장기 투자로 전환시키는 '락인(Lock-in) 효과'를 유도할 것"이라며 "국내 증시 변동성을 완화하고 하방 지지력을 강화하는 버팀목이 될 것"이라고 전망했다. 특히 "해외 자산의 원화 환전 과정에서 발생하는 달러 매도세는 최근 불안정했던 원달러 환율의 하향 안정화에 긍정적인 거시 변수로 작용할 것"이라고 설명했다.

<뉴시스>