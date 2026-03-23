BTS진, 기안84에 “날 버려?!”...‘기안장2’ 불참 이유 언급하며 서운함 드러내

그룹 방탄소년단의 진이 방송인 기안84와의 만남에서 예능 출연과 관련된 속내를 털어놨다.

최근 기안84의 유튜브 채널 ‘인생84’에는 두 사람의 만남을 담은 콘텐츠 ‘진과 함께’가 공개됐다. 진은 방탄소년단(BTS) 컴백 시기를 맞아, 또 오랜만에 기안84를 찾아왔다고 밝혔다.

인생84

영상은 기안84가 진을 ‘슈퍼스타’라고 칭하며 그가 모델인 브랜드 제품을 활용해 참치 김밥을 준비하는 모습으로 시작했다. 그는 일반 참치, 고추참치 등 다양한 참치 맛으로 음식을 준비했다.

이어 셀프 카메라로 나타난 진은 기안84를 ‘사장님’이라고 불렀다. 두 사람은 과거 넷플릭스 예능 프로그램 ‘대환장 기안장’을 통해 인연을 맺은 바 있다.

간단한 소개를 마친 뒤 기안84가 ‘기안장2’시즌 출연 여부를 묻자, 진은 그와 관련해 “‘기안장2’에 대해 할 말이 많은데 제가 여기서 얘기를 해도 괜찮을까요?”라고 조심스럽게 입을 열었다.

이어 과거 기안84와 함께 기획을 논의하던 당시 기안이 “네가 없으면 진행하지 않겠다”는 취지의 말을 들었던 점을 언급하며 아쉬움을 표현했다. 그러자 기안84는 “네가 일정이 너무 비지 않더라”고 함께하지 못한 이유를 전했다.

인생84

이후 두 사람은 눈 덮인 야외에서 장난스럽게 눈싸움하며 분위기를 이어갔다. 이 과정에서 진은 “나 없이 ‘기안장2’하니까 좋냐고~!!”라며 자신이 빠진 것에 대해 서운한 감정을 내비쳤고, 기안84는 “네가 스케줄이 안 되는 걸”이라며 “우리는 무조건 다 너한테 맞추려고 했다”고 받아쳤다.

그럼에도 불구하고 진의 서운함은 풀리지 않았다. 그는 “거짓말, 날 버려?!”라고 말하며 눈덩이를 던졌다.

화제 전환을 위해 기안84는 진의 안부를 물었고, 진은 “앨범 작업도 좀 하고 개인 투어도 다녀왔다”고 말했다. 진 역시 기안84의 안부를 물었다. 기안84는 “난 네 생각 하고 있었다”고 애정을 드러냈지만 그는 “거짓말 좀 하지 말라”고 선을 그었다.

기안4가 월드 투어를 언급하면서 그에게 홍보할 기회를 주자, 진은 “4월 5월부터 월드 투어 돈다”고 언급했고, 기안84는 가까운 곳에 방문하겠다고 의사를 밝히며 끝까지 그를 챙겼다.