“부산 차별 멈춰라”… 박형준 시장, 국회서 삭발 강행

박형준 부산시장이 23일 국회에서 ‘부산 글로벌 허브도시 조성에 관한 특별법(부산발전특별법)’ 처리를 촉구하며 전격적으로 ‘삭발’을 강행했다.
부산발전특별법은 최근 국회 행정안전위원회 소위원회를 통과한 전북과 강원 특별법에 반해, 소위원회 상정조차 되지 않았다.
박 시장은 “이미 2년 전에 (전북·강원 특별법과) 동일한 절차를 거친 부산발전특별법만 논의에서 제외된 것을 이해하기 어렵다”며 입법 지연과 형평성 문제를 강하게 제기했다. 그러면서 “아무리 옳은 일이라도 당리당략으로 가로막히면 한 발짝도 앞으로 나갈 수 없다는 현실 앞에서 깊은 좌절을 느꼈다”고 털어놨다.
박 시장은 앞서 이날 오전 8시30분 장동혁 국민의힘 당대표 등 지도부와 면담을 갖고 부산발전특별법의 조속한 처리를 공식적으로 요청했다. 이어 국회의사당 정문 앞 계단에서 “그렇다고 부산 시민의 미래를 짊어진 사람이 손 놓고 있을 수는 없다”며 전격적으로 삭발을 강행했다.
박 시장은 “이미 국회 공청회까지 진행된 법안이 소위원회에 상정되지 못한 것은 납득하기 어려운 일”이라며 “민주당은 부산 차별을 멈추고, 160만 부산시민이 서명한 부산발전특별법의 발목을 잡지 말라”고 목소리를 높였다.
박 시장은 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해서도 “부산시민 160만명이 서명한 법안이 우습게 보이느냐”며 “(부산을) 북극항로시대 글로벌 해양수도를 만들겠다는 대통령의 공약은 헛말이냐”고 이재명 대통령과 민주당을 직격했다.