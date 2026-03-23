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‘130억원 올랐다’ 장혁, 논현동 빌딩 286억 수준 평가 받아

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오세영 온라인 뉴스 기자 comeon@segye.com
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배우 장혁이 보유한 서울 강남구 논현동 건물의 자산 가치가 11년간 크게 오른 것으로 분석됐다. 그러나 부동산 플랫폼 밸류맵은 해당 건물을 매입가 보다 하락한 가치로 평가했다고 전해진다.

 

지난 21일 연예계 및 관련 업계에 따르면 장혁은 2015년 7월 논현동에 위치한 지하 1층~지상 6층 규모 건물을 약 155억 원에 매입했다. 취득세와 중개보수 등을 포함한 총 매입 원가는 약 165억 원으로 알려졌다.

배우 장혁. 뉴시스
배우 장혁. 뉴시스

등기부등본상 설정된 근저당 채권최고액은 약 90억 원으로, 통상적인 비율을 고려하면 당시 대출 규모는 약 75억 원 수준으로 추정된다.

 

최근 인근 부동산 거래 사례를 기준으로 그의 건물이 매입가 비교해 약 130억 원 이상의 금액이 상승했다는 평가도 나왔다.

 

한 부동산 전문가는 논현동 일대 유사 매물의 매각 사례를 언급하며 “2024년 11월 인근 건물이 평당 약 2억 3100만 원에 거래됐다”고 밝혔다.

 

이를 토대로 입지와 조건을 반영한 평당 가격을 약 2억 1500만 원으로 산정했다. 해당 기준을 장혁 소유 건물의 대지면적 약 133평에 적용하면, 현재 추정 가치는 약 286억 원 수준이다.

 

그러나 지난 2월 26일 부동산 플랫폼 밸류맵은 해당 건물을 매입가 보다 하락한 시세 112억6000만 원이라고 평가했다고.

 

이 건물은 논현동 먹자골목에 자리하고 있으며, 저층부에는 음식점과 주점 등이 입점해 있고 상층부 일부는 음악 작업용 스튜디오가 차지한 것으로 전해진다.

 

한편 장혁은 2020년 코로나19 확산 당시 임차인을 위해 임대료를 낮추는 등 이른바 ‘착한 임대인’ 움직임에도 참여했다.

오세영 기자

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