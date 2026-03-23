한국열린사이버대 기노일 부총장, 몽골 교육부 ‘60주년 기념 공로 훈장’ 수훈

몽골 영유아교육 발전 및 한·몽 교육 교류 활성화 공로 인정

온라인 기반 교육 협력 체계 구축으로 글로벌 교육 모델 제시

한국열린사이버대학교(OCU, 총장 장일홍) 기노일 부총장이 몽골 영유아교육 현장의 질적 향상과 양국 간 교육 협력 체계 구축에 기여한 독보적인 공로를 인정받아 몽골 울란바토르시 바양주르후구 교육부로부터 ‘교육부 60주년 기념 공로 훈장’을 수훈했다.

이번 훈장은 몽골 바양주르후구 교육부 설립 60주년을 기념하여 교육 발전과 국제 교육 협력에 헌신한 국내외 교육계 인사에게 수여되는 공식 훈장이다. 기노일 부총장은 그동안 한국열린사이버대학교와 몽골 교육 기관 간의 실질적인 학술 교류를 주도하며 몽골 영유아교육의 현대화에 기여한 점을 높게 평가받았다.

한국열린사이버대학교는 몽골 현지 교육 관계자들을 대상으로 영유아 발달 이해, 놀이 중심 교육, 교사 전문성 강화 등 체계적인 교육 프로그램을 지속적으로 제공해 왔다. 특히 기 부총장은 사이버대학교의 강점인 온라인 교육 시스템을 적극 활용하여 몽골 현지 교사들이 언제 어디서든 전문 역량을 개발할 수 있는 지속 가능한 교육 환경을 안착시키는 데 핵심적인 역할을 수행했다.

이러한 노력의 결실로 한국의 선진적인 교육 역량이 국제적으로 인정받는 계기가 되었으며, 향후 온라인 기반의 글로벌 교육 협력 모델을 더욱 고도화할 수 있는 발판이 마련됐다. 아동가족복지학과는 이번 훈장 수훈을 기점으로 몽골 교육 관계자를 위한 특화 교육 과정을 더욱 확대하고, 디지털 교육 환경을 기반으로 한 국제 교육 협력의 선도적 모델을 공고히 해 나갈 방침이다.

기노일 부총장은 “이번 공로 훈장 수훈은 우리 대학의 온라인 교육 역량이 국경을 넘어 글로벌 교육 현장에 실질적인 변화를 이끌어내고 있음을 상징하는 결과”라며, “앞으로도 디지털 교육 혁신을 바탕으로 몽골뿐만 아니라 전 세계 교육 소외 지역에 우수한 한국의 교육 콘텐츠를 전파하고, 지속 가능한 국제 교육 협력 생태계를 구축하는 데 앞장서겠다”고 소감을 밝혔다.