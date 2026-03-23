나프타 수급 우려엔 수출 물량 내수로 돌리는 긴급 명령 발동 검토

미국 제재 완화에도 러 원유 도입 '신중'…정유사 "품질·금융 리스크"

이란의 호르무즈 해협 봉쇄가 장기화하면서 '4월 원유 수급 위기설'이 고조되고 있지만 정부는 대체 물량 확보와 비축유 방출 등을 통해 수급에는 큰 문제가 없을 것이라고 밝혔다.



특히 나프타(납사) 공급이 막히고 가격이 급등한 데 따른 석유화학업계의 '셧다운' 공포에 대해서도 정유사 수출 물량을 내수로 돌리는 등 강도 높은 조정 명령을 통해 관리 가능하다는 입장을 분명히 했다.

양기욱 산업통상부 산업자원안보실장은 23일 정부세종청사에서 일일 브리핑을 통해 "두바이유가 158달러를 기록하는 등 최근 국제유가 상승 속도는 2022년 러시아·우크라이나 전쟁 당시보다 가파르게 올라가고 있는 유례없는 상황"이라고 진단했다.



하지만 양 실장은 4월 중 국내 원유 수급에는 특별한 문제가 없다고 강조했다.



그는 "각 정유사가 호르무즈 해협을 우회하는 대체 경로를 통해 물량을 확보 중이며, 아랍에미리트(UAE)에서 도입하기로 한 2천400만 배럴 중 3월 말과 4월 1일 두 번에 걸쳐서 400만배럴이 들어오고 1천800만 배럴도 4월 초중순부터 입항이 시작될 예정"이라고 설명했다.



양 실장은 "4월에 도입되는 원유 물량이 평소보다 줄어드는 것은 맞지만, 대체 물량이 꾸준히 들어오고 있고 4월 중순에는 비축유 방출까지 계획돼 있어 전체 수급에는 특별한 문제가 없다"고 거듭 강조했다.



정부는 민간 원유 재고 추이를 실시간으로 파악하고 있다. 이를 토대로 민간 재고가 소진될 것으로 예상되는 4월 중순에 맞춰 비축유를 방출할 수 있도록 준비 중이다.



최근 관심이 쏠린 러시아산 원유 도입에 대해서는 국내 정유사들이 신중한 입장이라고 양 실장은 전했다.



지난 12일 미국의 한시적 제재 완화 조치로 공해상에 떠 있는 러시아산 원유·석유제품 물량의 거래 가능성이 열렸지만, 국내 정유사들은 품질 문제와 금융 결제 리스크, 세컨더리 보이콧(제3자 제재) 우려 등으로 인해 도입에 매우 조심스러운 입장이라는 것이다.

나프타 공급 부족으로 가동 중단 우려가 큰 석유화학 업계에 대해서도 정부는 해결책을 제시했다.



양 실장은 "국내 나프타 공급의 약 55%를 차지하는 정유사들과 협의해 수출 물량을 국내로 돌릴 계획"이라며 "긴급 수급 조정 명령까지 발동하면 가동 중단 위기 시점을 4월 말이나 5월까지 충분히 늦출 수 있어 수급 차질은 없을 것"이라고 선을 그었다.



또한 대체 나프타 수입 시 발생하는 추가 비용을 지원하기 위해 추경 예산 반영도 추진 중이다.



아울러 조선업계에서 우려했던 강재 절단용 에틸렌가스 수급 차질 역시 "사용량이 많지 않고 이미 화학-조선 업계 간 조정을 거쳐 비축량 소진율 높은 순서대로 차질 없이 공급 중"이라고 설명했다.



정부는 산업 전반의 공급망 리스크를 밀착 관리하기 위해 이날부터 서울청사에 '공급망지원센터'를 설치하고 본격 가동에 들어갔다.



총 12명의 전담 인력을 배치해 산업 생산과 국민 생활에 밀접한 30∼40개 핵심 품목을 집중적으로 모니터링할 계획이다.



박동일 산업통상부 산업정책실장은 "정부는 긴장감을 갖고 대응하되 특정 품목의 위기가 과대 대표돼 시장 혼란이나 사재기가 발생하지 않도록 꼼꼼하고 차분하게 관리해 나갈 것"이라며 "상황 변화에 따라 관리 품목을 유연하게 확대하겠다"고 밝혔다.

<연합>