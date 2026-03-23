'컷오프' 갈등 최고조 치닫는 국힘…張, 공관위 결정 사실상 수용

주호영·이진숙 "재고해야" 연이틀 반발…최고위 "논의대상 아냐"

국민의힘 공천관리위원회가 보수의 '텃밭' 대구·경북(TK)에서 유력 후보군 중 일부를 컷오프(공천배제)하고 당사자들이 강력 반발하면서 당내 갈등이 최고조로 치닫고 있다.



대구시장 후보에서 컷오프된 주호영 의원과 이진숙 전 방송통신위원장은 23일 공관위의 전날 결정을 강하게 비판하면서 최종 의결 기구인 최고위원회의에서 바로잡을 것을 요구했다.

22일 오전 국민의힘 대구시당에서 열린 장동혁 대표와 지역 국회의원의 비공개 연석회의에서 주호영 의원이 눈을 감고 있다. 장 대표는 이날 대구시장 공천과 관련해 지역의원들을 만나러 왔다.

주 의원은 공천위 결정에 대한 효력정지 가처분 신청 등 법적 대응을 비롯한 모든 대응 수단을 열어놓고 검토하는 것으로 알려졌다.



그는 전날 입장문을 통해 "부당한 컷오프에 대해 사법적 판단을 구하고 당내에서 자구책도 찾을 것"이라고 밝힌 바 있다.



이 전 위원장은 이날 오전 대구시당에서 기자회견을 열고 "(방통위원장) 취임 이틀 만에 탄핵당하고 자동 면직된 다음 날 체포되고 수갑까지 찼던 제가 이제 시민 지지도에서 압도적 1위 후보로서 컷오프까지 당하며 3관왕이 됐다. 저에 대한 컷오프는 민주주의를 배신한 행위"라며 강력 반발했다.



그는 "이재명이 자르고 싶었던 이진숙을 국민의힘이 잘랐다. 민주당의 잠재적 대구시장 후보인 김부겸이 자르고 싶었던 이진숙을 국민의힘이 잘랐다는 말이 나온다"며 "공관위가 이번 결정을 재고하지 않으면 저뿐 아니라 대구 시민이 그냥 넘어가지 않을 것"이라고 했다.



논란은 컷오프 당사자들의 반발을 넘어 확산하고 있다.

국민의힘 이정현 공천관리위원장이 22일 서울 영등포구 여의도 중앙당사에서 대구시장 후보와 관련해 브리핑하고 있다. 이 위원장은 이날 주호영·이진숙 예비후보를 컷오프했다고 밝혔다.

대구시장 출신의 재선 권영진 의원은 페이스북 글에서 전날 장 대표가 대구 지역 의원 전원을 만나 '시민 공천'을 약속했던 것을 상기하며 "한나절도 지켜지지 않은 공정경선·시민공천 약속. 장 대표의 약속 위반인가, 이정현 위원장의 오만과 독선인가"라며 "대구 시민을 이렇게 우롱해도 되는 건가"라고 비판했다.



전날 "당 지도부의 판단과 공관위 결정 사이에서 원활한 가교 역할을 다하지 못한 책임을 통감한다"는 글을 올린 정희용 사무총장은 이날 같은 이유로 최고위회의에 불참한 것으로 전해졌다.



공관위 부위원장인 정 사무총장은 주 의원의 원내대표 시절 비서실장을 지냈으며, 전날 이정현 위원장의 컷오프 결정에 반대하며 회의장을 나온 것으로 알려졌다.



보수세가 강해 출마자가 10명이나 몰린 경북 포항시장 선거에서도 유력 주자로 거론되던 후보들이 무더기 컷오프되면서 반발이 커지고 있다.



공관위가 6명을 1차로 탈락시키자 이중 박승호 전 포항시장, 김병욱 전 의원이 반발하며 재심 신청을 했다. 김 전 의원은 지도부에 공관위 결정 재고를 압박하기 위해 이날부터 국회에서 단식 투쟁에 돌입할 것으로 알려졌다.



다만 공관위나 최고위에서는 재논의 가능성에 선을 긋는 분위기다.



공관위는 이날 하루 회의를 열지 않았다. 대구시장 컷오프 발표로 논란이 커지자 '숨 고르기' 차원으로 해석된다.



최고위도 공관위 결정을 수용하려는 기류가 감지된다. 사실상 '거부권 행사'와 마찬가지인 재의 요구를 할 경우 장 대표와 이 위원장의 정면충돌로 비치며 논란 확산이 우려되기 때문이다.



박성훈 수석대변인은 최고위원회의 후 기자들과 만나 '회의에서 대구시장 컷오프 관련 논의가 있었느냐'는 질문에 "경선 구도는 최고위가 논의할 수 있는 대상이 아닌 것으로 해석하고 있다"며 선을 그었다.



나아가 "공관위원장께서 많이 고민했을 것으로 생각한다. 그렇기에 추가로 이 부분에 대해 장 대표가 언급할 계획은 없는 것으로 안다"며 "최고위에서는 확정된 후보자에 대한 찬성과 반대만 논의할 수 있다"고 했다.



당내에서는 컷오프로 인한 내부 갈등이 사그라들지 않으면 그나마 열세인 이번 선거판에 보수세 분열까지 겹쳐 '필패'할 것이란 우려가 커지고 있다.



대구의 경우 국민의힘 지지율이 민주당에 밀린다는 여론조사 결과까지 나왔던 상황에서 이르면 이번 주 김부겸 전 국무총리가 '여당의 힘 있는 후보론'을 내세워 출마 선언을 할 가능성이 점쳐지고 있다.



영남권 한 의원은 연합뉴스와 통화에서 "최악의 경우 대구에서 무소속 출마자가 나오면 보수 표가 갈라지는데, 과거처럼 민주당 후보가 지리멸렬한 게 아니라 김 전 총리가 후보로 나온다고 하니 걱정스럽다"고 말했다.

<연합>