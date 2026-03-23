'대구 컷오프' 주호영 "장동혁, 묵인 아니라면 즉시 시정해야"

"이정현 무도한 결정 바로잡지 못하면 대표 자격 없어"

6·3 지방선거 대구시장 선거에 출마한 국민의힘 주호영 의원은 23일 당 공천관리위원회 컷오프(공천배제) 결정에 "공관위원장 개인 일탈인지, 장동혁 대표 묵인 아래 벌어진 일인지 분명히 밝혀야 한다"고 말했다.



주 의원은 이날 페이스북에 올린 입장문에서 "장 대표에게 묻는다. 유력 후보 2명을 배제한 경선이 장 대표가 어제 대구 국회의원들과 만나 언급했던 '국민이 납득할 수 있는 경선'이라 생각하느냐"며 "어제 (공관위) 발표는 대구 시민 선택권을 빼앗고 선거 정당성을 무너뜨리는 폭거"라고 주장했다.

22일 오전 국민의힘 대구시당에서 열린 장동혁 대표와 지역 국회의원의 비공개 연석회의에서 주호영 의원이 장 대표와 악수를 하고 있다.

이어 "당 대표의 정상적 경선 약속이 몇 시간도 못 가 뒤집히는 정당, 공관위가 대표의 공개적인 약속마저 무시하는 정당을 어느 시민이 신뢰하겠느냐"며 "장 대표가 묵인한 일이 아니라면 즉시 시정해야 한다. 엉터리 결정을 원점 재검토하고 대구시장 공천을 정상적인 경선으로 되돌려야 한다"고 요구했다.



또 "장 대표가 이정현 공관위원장의 무도하고 비상식적인 결정을 바로잡지 못한다면 더는 국민의힘 대표 자리에 있을 자격이 없다. 원칙 없는 공천을 방치하는 대표라면 그 직을 내려놓는 게 마땅하다"라고도 했다.



주 의원은 "이 위원장의 공천은 원칙도 없고 선거 전략도 없는 '막가파식 공천'과 다를 바 없다. 혼란과 분열만 낳고 있다"며 "어제 공관위에선 여러 위원이 반대하자 이 위원장이 '반대 안 한 사람은 찬성으로 보겠다'며 무도한 결정을 내렸다고 한다. 초등학교 반회의도 이렇게 진행되진 않을 것"이라고 말했다.

<연합>