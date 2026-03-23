박형준 "부산서 얼굴 들고 다닐 수 없다" 삭발…부산특별법 촉구

6·3 지방선거 부산시장 국민의힘 경선에 나선 박형준 현 시장은 23일 서울 여의도 국회 본관 앞에서 '부산 글로벌허브도시 조성에 관한 특별법안'(부산특별법)의 조속한 국회 통과를 촉구하며 삭발했다.



박 시장은 "평소 저는 논리와 합리로 정치를 풀어야 한다는 소신을 가지고 있었던지라 삭발하고 단식하는 자해적 행위에 대해서는 부정적 생각이었다"며 "하지만 이번에 저는 생각을 달리 먹었다"고 말했다.

박형준 부산시장이 23일 국회 본청 앞 계단에서 부산 글로벌 허브 도시 특별법 제정을 촉구하며 삭발하고 있다. 연합뉴스

그는 "아무리 100% 합리성을 갖는 일이라도 정쟁화하는 벽을 마주하면서 독한 마음으로 부닥치지 않으면 한 발짝도 나갈 수 없음을 절감했다"며 "부산 시민의 마지막 자존심을 지키기 위해 결연한 마음으로 삭발한다"고 언급했다.



이어 최효자 범국민부산발전여성협의회 회장을 시작으로 정동만·김미애·김대식 의원이 눈시울을 붉히며 전기이발기(속칭 바리깡)로 박 시장의 머리를 밀었다. 박 시장이 2004년 17대 국회의원으로 정계에 입문한 이후 삭발한 것은 이번이 처음이다.



박 시장은 "물류·금융·신산업·관광·교육에서 규제와 세제 특례를 받을 수 있는 이 법이 있다면 부산은 싱가포르, 홍콩처럼 국제자유비즈니스 도시로 도약할 기회를 잡을 것"이라고 강조했다.



그러면서 여당을 향해 "부산을 글로벌 해양수도로 만들겠다면서 이것을 왜 안 해주느냐. 왜 국가와 부산의 미래가 걸린 일에 발목을 잡느냐"고 했다.



박 시장은 삭발 직후 기자들과 만나 "강원과 전북 특별법은 지난주 공청회를 거쳐 바로 통과시킨 반면 우리 부산 법안만 빼놓았다. 이게 바로 지역 차별"이라고 목소리를 높였다.



손현보 세계로교회 목사의 아들인 손영광 울산대 교수를 공동선거대책위원장으로 발탁한 이유를 묻자 "여기서 할 얘긴 아니다"라며 말을 아꼈다.



박 시장은 삭발 직전 장동혁 대표 등 당 지도부를 만나서도 특별법 촉구를 호소했다.



그는 "이제 막바지에 이르렀다. 제 임기가 얼마 안 남아 이번에 통과시키지 않으면 부산에서 얼굴을 들고 다닐 수 없다"며 "정쟁 요소도 없고 정부와 협의도 끝났는데 행안위에서 계속 지체시키는 것은 무책임한 일"이라고 주장했다.



부산특별법은 21대 국회에서 발의됐지만 회기 종료로 폐기됐으며, 22대 국회가 개원한 2024년 5월 31일 부산 지역 국회의원 18명 전원이 공동으로 참여해 여야 협치 1호 법안으로 재발의된 바 있다.



장 대표는 박 시장에게 "이 법안은 대한민국 미래와 관련된 법안"이라며 "국민의힘이 법안 처리를 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.



면담에는 부산이 지역구인 김대식·박성훈·정동만·조승환 의원을 비롯해 송언석 원내대표, 양향자·우재준·김민수·조광한 최고위원이 배석했다.

<연합>