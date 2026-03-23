27조 넘긴 약값 지출…항암제·고지혈증·혈압약 다수

건강보험에서 지출한 약품비가 약 27조원으로 전체 진료비의 23.8%를 차지했다. 지난해 대비 약 5% 증가했으며 항암제가 가장 많이 청구된 것으로 나타났다.

약국 전경. 뉴시스

국민건강보험공단은 23일 이 같은 내용의 2024년 급여의약품 지출 현황 분석 결과를 발표했다.

건강보험 약품비는 27조6625억원으로 지난해 대비 5.6%(26조1966억원) 증가했다. 전체 진료비 대비 약품비 비중은 23.8%다.

효능군별로 보면 가장 많은 청구액을 차지한 약품은 항악성종양제(항암제)로 3조1432억원(11.4%)이었다. 이어 동백경화용제 3조1028억원(11.2%), 혈압강하제 2조529억원(7.4%), 소화성궤양용제 1조4549억원(5.3%), 당뇨병용제 1조4115억원(5.1%) 순이다.

지출 상위 5개 효능군의 약품비는 11조2000억원으로 전체 약품비의 40.4%를 차지한다.

성분군별로 보면 고지혈증인 치료제인 에제티미브+로수바스타틴이 7046억원으로 가장 많았고 뇌기능 개선제인 콜린알포세레이트가 5576억원, 고지혈증 치료제인 아토르바스타틴칼슘 5543억원, 항혈전제 치료제 클로피도그렐황산수소염 4418억원, 고지혈증 치료제 로수바스타틴칼슘 3369억원 등이 뒤를 이었다.

지출 상위 5개 성분군의 약품비는 2조6000억원으로 전체 약품비의 9.4% 점유하고 있다.

암환자 약품비는 11.9%인 4조2958억원, 희귀난치환자 약품비는 9.1%인 3조1831억원이다. 암환자 약품비의 경우 2023년 10.8%에서 2023년 11.9%로 증가했지만 희귀난치환자 약품비는 같은 기간 9.5%에서 9.1%로 감소했다.

급여의약품을 오리지널과 제네릭(복제약) 약제로 구분하면 오리지널 의약품 지출액은 15조3434억원으로 55.6%, 제네릭은 12조2591억원으로 44.4%를 차지한다.

매년 제네릭 청구액 비중은 증가하고 있는데 2021년 38.6%에서 2022년 40.7%, 2023년 40.9%, 2024년 44.4%다.

최신 경제협력개발기구(OECD) 보건통계에 따르면 2023년 기준 우리나라 경상의료비 중 의약품 지출 비율은 19.4%로 OECD 평균 14.4% 보다 5.0%포인트 높은 것으로 나타났다. 이는 약가 참조 해외 주요국 중 일본(17.6%), 독일(13.7%), 영국(9.7%) 보다도 높은 것이다.

정부는 혁신신약, 필수의약품 적정 보상으로 환자 치료 접근성을 높이고 제약바이오 산업발전을 지원하며, 건강보험 지속가능성을 확립하고자 건강보험 약가제도 개편을 추진하고 있다.

국민건강보험공단 관계자는 “정부 정책방향에 맞춰 제도 실행 방안을 구체화하고, 국민과 제약산업 발전을 위해 과제 이행을 적극 지원해 환자 약품비 부담 완화와 건강보험 재정 지속가능성 확보에 최선의 노력을 다하겠다”고 전했다.