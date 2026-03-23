김병욱 국힘 포항시장 예비후보, ‘공정 경선’ 촉구 국회 무기한 단식 투쟁 돌입

여론조사 1위 후보 컷오프에 강력 반발, “시민 뜻 외면한 기획 공천” 비판

사법리스크 피의자 후보 등 자격 미달 경선 후보, 경선 명단 사전 유출 의혹 제기하며 재심 청구

“포항의 위기 구할 경쟁력 있는 후보 선출 위해 끝까지 싸울 것”

국민의힘 포항시장 선거 출마를 선언한 김병욱 예비후보(전 포항남·울릉 국회의원)는 23일 오전 국회 소통관에서 기자회견을 열고, 중앙당 공천관리위원회의 불공정한 경선 후보 선정에 항의하며 무기한 단식 투쟁에 돌입한다고 밝혔다.

김 예비후보는 이날 회견에서 “중앙당 공관위가 포항시장 경선 심사 과정에서 여론조사 1, 2, 3위 후보를 모두 배제하는 초유의 사태가 벌어졌다”며 “시민들의 압도적인 지지를 받는 후보들을 컷오프시킨 기준이 무엇인지 명확히 밝혀야 한다”고 촉구했다.

포항시장 공천에서 컷오프된 김병욱 전 국회의원은 23일 국회 소통관에서 기자회견을 열고, 중앙당 공천관리위원회의 불공정한 경선 후보 선정에 항의하며 무기한 단식 투쟁에 돌입한다고 밝히고 있다. 김병욱 캠프 제공

특히 김 예비후보는 과거 루머 사건과 관련해 “이미 5년 전 경찰 조사 결과 ‘혐의없음’으로 종결된 사안이며, 지난 총선에서도 문제가 되지 않았던 사안을 빌미로 컷오프했다면 이는 명백한 무고이자 정치적 탄압”이라고 강력히 주장했다.

또한, 타 지역 광역단체장 경선에서는 실형 전과자나 공천 불복 이력자가 포함된 사례를 들며 “포항에만 유독 엄격하고 이중적인 잣대를 적용하는 것은 형평성에 어긋난다”고 지적했다.

이와 함께 김 예비후보는 이번 경선 후보 선정 과정에서의 ‘사법리스크’와 ‘기획 공천’ 의혹을 정면으로 겨냥했다.

그는 “정치자금법 및 공직선거법 위반, 가족 명의 회사 자금 수십억 횡령 혐의 등으로 수사를 받는 피의자는 경선에 포함시키고 민심의 선택을 받은 후보는 탈락시킨 것은 ‘특정 후보 낙점’을 위한 들러리 세우기라는 의구심을 지울 수 없다”고 맹비난했다.

포항시장 공천에서 컷오프된 김병욱 전 국회의원이 23일 서울 여의도 국회 본청 앞 계단에서 공천 기준 공개, 컷오프 경위 설명 및 재검토를 촉구하며 삭발하고 있다.

이어 공관위 발표 사흘 전 경선 명단이 담긴 괴문자가 유출된 점을 언급하며 당 차원의 업무방해 조사와 엄중 처벌을 요구했다.

김 예비후보는 장동혁 국민의힘 대표를 향해 “어제 대구에서 ‘시민이 경쟁력 있는 후보를 선택할 수 있는 시민 공천’을 약속하신 만큼, 포항에도 동일한 정의와 공정의 원칙을 적용해 달라”고 호소했다.

김 예비후보는 “포항은 52만 인구가 48만으로 쪼그라들고, 포스코와 현대제철이 공장 문을 닫고 있는 전대미문의 위기에 처해 있다”며 “당 공관위의 책상이 아닌 죽도시장과 철길숲, 송도와 영일대 바닷가, 철강공단 현장에서 포항 시민들이 직접 시장을 뽑을 수 있도록 공정한 경선 기회를 보장받을 때까지 단식을 멈추지 않겠다”고 결연한 의지를 밝혔다.

김 예비후보는 이날 오전 국회의사당 앞에서 삭발식을 거행하고 곧바로 단식 농성에 들어갔다.