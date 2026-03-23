2024년 여성 R&D 인력 비율 23.7%

2024년 과학기술 연구기관의 연구개발(R&D) 종사자 10명 중 2명 이상은 여성으로 조사됐다. 신규 채용된 여성 R&D 인력 비율은 30%를 넘어섰다.

과학기술정보통신부와 한국여성과학기술인육성재단(WISET)은 전국 과학기술분야 연구기관 5138곳을 대상으로 성별 R&D 인력 현황을 분석한 ‘2024년도 여성과학기술인력 활용 실태조사’ 보고서를 23일 발간했다.

이번 조사는 이공계 대학 271곳, 공공연구기관 222곳, 100인 이상 민간기업 연구기관 4645곳 등 총 5138곳을 대상으로 지난해 6~9월 진행됐다.

조사 결과를 보면 2024년 과학기술분야에서 일한 여성 R&D 인력 비율은 23.7%였다. 2020년(21.5%)보다 2.2%포인트 올랐고, 5년 연속 증가세를 보였다. 기관 유형별로는 이공계 대학이 30%로 가장 높았고, 공공연구기관(26.5%), 민간연구기관(19.5%)이 뒤를 이었다.

새로 뽑힌 여성 R&D 인력은 전년보다 0.3%포인트 늘어난 31.9%로 나타났다. 공공연구기관(38.6%)이 가장 높았고, 이공계 대학(32.7%), 민간연구기관(28.2%) 순이었다.

여성 연구과제책임자 비율은 13.3%로 전년보다 0.7%포인트 증가했다. 이준배 과기정통부 미래인재정책국장은 “여성 과학기술인의 성장과 경력 확대는 우리나라 혁신 역량을 지키는 필수 과제”라고 말했다.