고민정, '친문, 李 낙선 원해' 주장 송영길에 "반면교사 대상"

더불어민주당 고민정 의원은 23일 2022년 대선 당시 친문(친문재인)계가 이재명 당시 대선 후보의 낙선을 바랐다고 주장한 송영길 전 대표를 향해 후배 정치인들에게 반면교사가 되려 하느냐고 직격했다.

고민정 더불어민주당 의원. 뉴시스

문재인 정부에서 청와대 대변인을 지낸 고 의원은 이날 페이스북에 송 전 대표가 유튜브 채널 '경향티비'에 출연해 "소위 친문 세력 상당수가 (2022년 대선 당시) 선거 운동을 안 했다"고 말했다는 내용의 기사를 공유하며 이같이 밝혔다.



고 의원은 "지난 지방선거에서 서울은 대패했지만 우리 당의 구청장 후보들은 그 패배의 원인을 다른 사람에게 전가하지 않았다"며 "당이 어려워진 상황에서 (송 전 대표가) 인천 사람이지만 서울시장을 나와준 것이라며 원망하는 지지자들을 다독였다"고 말했다.



이어 "2022년 대선 패배 이후 이재명 대통령은 자신의 부족함 때문이라고 말했고 문재인 전 대통령은 정권 재창출의 실패는 본인에게 책임이 있다고 말했다"며 "강원도에서 높은 지지를 받고 있던 이광재 전 강원지사는 우상호 전 청와대 정무수석에게 자리를 양보했다"고 했다.



그러면서 송 전 대표를 겨냥해 "후배들은 선배들을 보며 배운다"며 "롤모델의 길을 가시겠냐 반면교사의 대상이 되시겠냐"고 비판했다.



앞서 송 대표는 전날 '경향티비'에 출연해 "제가 친문 세력과 싸우면서 당 대표가 됐다"며 "제가 당 대표가 되지 않았으면 이재명 후보 탄생도 쉽지 않았을 것"이라고 주장했다.



또 "이재명을 반대했던, 그리고 저를 반대했던 소위 친문 세력의 상당수 의원이 (2022년 대선 당시) 이재명 선거 운동을 안 했다"며 "사실상 이재명 후보의 낙선을 바랐던 세력들"이라고도 했다.

<연합>