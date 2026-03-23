중동 난타전…국제유가 출렁·금값 하락

WTI 한때 배럴당 100달러 돌파 후 하락

"트럼프 최후통첩은 48시간짜리 시한폭탄" 분석도

골드만삭스, 올해 유가 전망 올려

도널드 트럼프 미국 대통령의 '최후통첩'으로 중동 지역의 긴장감이 최고조에 이르며 국제 유가가 출렁이고 있다.



블룸버그에 따르면 국제 유가 기준인 브렌트유 선물 가격은 한국시간 23일 오전 7시 전장 종가보다 1.9% 오른 배럴당 114.35달러까지 뛰었다가 오후 2시47분 111.96달러로 하락했다.

미국 텍사스의 원유 정제 시설. AFP연합뉴스

미국 서부텍사스산원유(WTI) 선물 가격은 한 때 배럴당 100달러를 넘겨 한국시간 23일 오전 7시에는 101.50달러까지 올랐다. 이는 전장 종가(98.32달러)보다 3.2% 오른 것이다.



WTI 선물 가격은 이후 하락세로 돌아서 이날 오후 2시47분 98.20달러로 내려온 상태다.



트럼프 대통령은 미국 동부시간 21일 오후 7시44분(한국시간 22일 오전 8시44분)께 트루스소셜에 올린 게시글에서 "이란이 지금 시점으로부터 48시간 이내에 아무런 위협 없이 호르무즈 해협을 완전히 개방하지 않는다면 미국은 가장 큰 발전소를 시작으로 이란의 각종 발전소를 공격해 초토화할 것"이라고 했다.



호르무즈 해협은 전 세계 원유 물동량의 약 20%가 지나가는 요충지로, 이란이 지난달 28일 시작된 미국·이스라엘의 공습에 대한 보복으로 이 해협을 사실상 봉쇄하면서 세계 에너지 공급망과 원유시장에 큰 혼란이 이어지고 있다.



이란 군 당국은 "이란 발전소를 겨냥한 미국의 위협이 실행되면 호르무즈 해협은 완전히 폐쇄되고 발전소가 재건될 때까지 다시 열리지 않을 것"이라고 강경하게 맞서고 있다.



로이터 통신은 브렌트유와 WTI의 선물 가격 차(스프레드)가 수년 만에 13달러를 넘었다고 전했다.



브렌트유와 WTI는 생산지와 공급망은 달라도 품질이 비슷해 평상시에는 가격이 비슷하게 움직이지만, 지정학적 리스크가 올라가면 해상 공급망에 더 민감하게 반응하는 브렌트유가 상대적으로 더 크게 오르면서 둘 사이의 스프레드가 커지는 경향이 있다.



글로벌 투자은행 골드만삭스는 원유 공급난을 고려해 브렌트유의 올해 평균 가격 전망치를 종전 77달러에서 85달러로 올린다고 22일(현지시간) 밝혔다.



WTI 올해 평균 가격 예측치도 72달러에서 79달러로 상향 조정됐다.



골드만삭스는 이날 보고서에서 호르무즈 해협의 통행량이 앞으로 6주 동안 평시 대비 5% 수준에 그칠 것이라는 가정을 전제로 이번 수치를 산정했다고 했다.



이후에도 해협 운항 정상화까지는 약 한 달의 원만한 회복기가 걸릴 것으로 예측된다고 골드만삭스는 덧붙였다.



영국 IG그룹의 토니 시카모어 애널리스트는 로이터와의 인터뷰에서 "트럼프 대통령의 위협이 시장에 '48시간짜리 시한폭탄'을 투하했다"며 "이 최후통첩이 철회되지 않는다면 국제 유가는 수직 상승할 공산이 크다"고 분석했다.



시장 조사 기관인 코모디티 컨텍스트의 로리 존스턴 설립자는 블룸버그 통신에 "트럼프 대통령이 48시간이란 극단적 기한을 설정해 스스로를 궁지에 몰아넣었다. 이란 지도부가 촉박한 일정 내에 미국의 요구 조건을 수용할 가능성은 매우 낮다"고 봤다.

사진=연합뉴스

이란 전쟁 장기화 조짐과 인플레이션 압박 우려 속에 안전 자산인 금값은 내림세를 보이고 있다.



금값은 지난주 11% 가깝게 떨어져 1983년 이래 주간 기준 최대 하락을 기록했다고 블룸버그는 전했다.



국제 금 현물 가격은 지난달 말 이란 전쟁 발발 이후 며칠간 상승세를 보여 이달 2일 장중 온스당 5천419.11달러까지 올랐지만 이후 가파른 하락세로 돌아서 현재 2일 고점 대비 20% 가깝게 빠진 상태다.



금 현물 가격은 한국시간 23일 오후 2시51분 기준 4천320.30달러로 전장 종가와 비교해 약 3.83%가 하락했다.



최근 유가 급등에 물가 상승 위험이 커지고 미국 금리인하 기대감이 줄면서 금값이 하락세를 보인다는 분석이 나온다. 금은 이자를 지급하지 않기 때문에 금값은 주요국 기준금리가 낮아지면 오르는 것이 일반적인 흐름이다.



파이낸셜타임스(FT)는 강달러 흐름에 불확설성이 맞물리면서 투자자들이 금을 팔아 현금을 확보하려는 경우가 많아져 가격 하방 압력이 더 커지고 있다고 전했다.

<연합>