19년간 486명의 숨졌다… 일본 ‘간병 살인’ 가해자 1위는 아들

일본에서 2006년부터 2024년까지 19년간 가족이나 친척에 의해 목숨을 잃은 65세 이상 노인이 490명에 육박하는 것으로 나타났다. 초고령화 사회인 일본에서 간병 부담을 이기지 못한 ‘간병 살인’이 사회 문제로 떠오르고 있다.

23일 일본 교도통신에 따르면 일본에서 2005년부터 2024년까지 약 20년간 가족에 의해 사망한 노인이 490명에 육박하는 것으로 나타났다. 게티이미지뱅크

23일 교도통신이 일본 후생노동성 자료를 분석한 결과에 따르면 가족 등에 의해 사망한 노인은 총 486명으로 나타났다. 성별로 보면 여성 사망자(344명)가 남성 사망자(142명)의 2배를 웃돌았다.

사망 원인으로는 살인 및 동반자살(미수 포함)이 220명으로 가장 많았고, 방치(132명), 학대(69명)가 뒤를 이었다.

가해자 성별은 남성이 343명으로 여성(140명)보다 압도적으로 많았다. 가해자는 아들이 219명으로 가장 많았으며 남편이 98명으로 뒤를 이었다.

특히 2009년 이후 통계에서 사건 발생 당시 간병 보험 서비스를 이용하지 않았던 가구가 약 54%에 달해, 복지 사각지대에서의 고립이 비극의 주요 원인으로 분석됐다.

비극의 배경에는 경제적 빈곤과 극심한 간병 피로가 자리 잡고 있다.

일본에서 구성원 전원이 65세 이상인 고령자 가구가 1700만을 넘어섰다. 이에 따라 노인이 노인을 돌보는 ‘노노(老老) 간병’도 급증하는 추세다.

전문가들은 “이번 결과는 빙산의 일각”이라며 “간병 살인을 개인의 비극이 아닌 사회적 구조의 문제로 보고, 고립된 가구에 대한 지원 체계를 시급히 강화해야 한다”고 제언했다