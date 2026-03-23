“치킨왕과 충주맨이 만났다” BBQ 본사 등장 김선태…윤홍근 ‘역대급’ 등판 예고

서울 송파구 문정동 제너시스BBQ 본사 로비에 익숙한 얼굴이 포착됐다. ‘충주맨’으로 불리는 충주시 홍보담당 김선태 주무관이 본사와 송리단길 일대 매장을 오가며 콘텐츠 촬영을 진행하는 모습이 확인되면서 외식업계의 관심이 집중되고 있다. 특히 콘텐츠 흥행 파워를 입증해온 윤홍근 제너시스BBQ 그룹 회장의 출연 가능성까지 거론되며 온라인 기대감이 빠르게 확산되는 분위기다.

충주맨과 BBQ 윤홍근 회장의 ‘역대급’ 만남이 성사되며 공공 홍보와 기업 마케팅의 경계를 허문 파격 행보가 시작됐다. B급 감성의 충주시 콘텐츠와 치킨왕의 자본력이 결합해 MZ세대를 겨냥한 새로운 차원의 시너지를 낼 것으로 전망된다. AI 생성 이미지

23일 치킨업계에 따르면 최근 김선태 주무관은 석촌호수 인근 송리단길 BBQ 매장에서 촬영을 이어가며 시민들의 시선을 끌었다. 현장을 지켜본 방문객들 사이에서는 특유의 ‘B급 감성’ 연출과 매장 공간을 활용한 콘텐츠 구성이 이어졌다는 목격담이 전해졌다. 지방자치단체 홍보 콘텐츠 가운데 독보적인 팬덤을 형성해 온 김 주무관의 등장 자체가 이미 화제성을 확보했다는 평가도 나온다.

이번 협업의 핵심 관전 포인트는 윤홍근 회장의 실제 출연 여부다. 기업 총수가 콘텐츠 전면에 등장해 직접 브랜드 메시지를 전달하는 사례는 국내 외식업계에서도 드문 만큼, 성사될 경우 파급력이 상당할 것이라는 전망이 업계에서 제기된다.

윤 회장이 주목받는 이유는 과거 콘텐츠 성과에서 확인된다. 그는 2020년 유튜브 채널 ‘네고왕’에 출연해 방송인 황광희와 호흡을 맞추며 큰 화제를 모았고, 해당 영상은 공개 이후 조회수 500만회를 넘기며 외식 프랜차이즈 콘텐츠 흥행 사례로 회자돼 왔다. 당시 경영자가 직접 소비자와 소통하는 방식이 브랜드 인지도 상승과 매출 관심도를 동시에 끌어올렸다는 평가가 뒤따랐다.

업계에서는 김선태 주무관과 윤 회장의 협업이 성사될 경우 공공기관과 민간 기업을 대표하는 ‘소통형 콘텐츠 아이콘’이 결합하는 상징적 장면이 될 수 있다는 분석도 나온다.

이번 촬영은 최근 외식 프랜차이즈 업계가 단순 제품 홍보를 넘어 브랜드 스토리와 인물 서사를 강조하는 콘텐츠 전략을 강화하는 흐름과도 맞닿아 있다. 연예인 모델 중심 광고에서 벗어나 팬덤을 보유한 실제 인물을 전면에 내세워 자연스러운 재미와 몰입도를 높이려는 시도다.

BBQ 관계자는 “소비자와의 접점을 확대하기 위한 다양한 콘텐츠 협업을 추진하고 있다”고 말했다.

결국 이번 콘텐츠의 성패는 ‘치킨 메뉴 홍보’를 넘어 브랜드 경험 자체를 얼마나 흥미롭게 전달할 수 있느냐에 달려 있다는 평가다. 충주맨 특유의 기획력과 윤 회장의 콘텐츠 존재감이 실제 시너지로 이어질지 관심이 쏠리고 있다.