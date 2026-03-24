[이코노 브리핑] 하나證, 일반환전 관련 업무인가 획득 외

하나證, 일반환전 관련 업무인가 획득

하나증권이 재정경제부로부터 일반환전 관련 업무 인가를 획득했다고 23일 밝혔다. 앞서 재정경제부는 ‘외국환거래규정’ 개정을 통해 일정요건을 갖춘 증권사도 투자 목적 외 일반환전이 가능하도록 외국환거래규정을 개정한 바 있다. 이에 따라 하나증권은 외국환거래 규정 등에 맞춰 내부통제 조직과 전산 설비 등을 구축해 인가를 획득했다.

KB금융, 순직·공상 공무원 자녀 지원

KB금융공익재단은 23일 정부과천종합청사에서 법무부와 ‘순직·공상 공무원 자녀의 장학금 및 맞춤형 금융교육 지원을 위한 업무협약’을 체결했다. 이날 협약식에서는 정성호 법무부 장관, 양종희(오른쪽) KB금융공익재단 이사장이 참석한 가운데 순직하거나 공상을 입은 법무부(교정·보호·출입) 공무원 자녀의 안정적인 학업 여건 지원을 위한 협력 방안을 논의했다.

은행권, 올 ‘새희망홀씨 ’ 5.1조원 공급

은행권이 자체 서민 대출 상품인 ‘새희망홀씨’를 올해 5조원 넘게 공급한다. 23일 금융감독원에 따르면 지난해 국내 15개 은행에서 공급된 새희망홀씨 대출 규모는 4조167억원(21만4000명)으로 전년 대비 5003억원(14.2%) 증가했다. 은행권은 올해 공급 목표를 5조1000억원으로 잡았다.