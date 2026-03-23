경찰·소방·노동청 등 합동감식

노조와 협의 후 CCTV 안 달아

발화지점 등 규명 시일 걸릴 듯



노조 “불법증축, 사측 자체 판단”

업체 대표 “모르겠다” 즉답 피해



커뮤니티엔 전·현 직원 잇단 글

“절삭유 냄새 개선 건의 사측 묵살”

경찰은 23일 대전 대덕구 안전공업 본사와 공장 압수수색에 이어 화재 현장 합동 감식에 돌입하는 등 화재 원인 규명에 속도를 내고 있다. 경찰은 노동당국과 불법 증개축과 소방·안전관리 부실, 피난·대피 적정성 여부 등 제기되는 위법 의혹에 대해서도 수사 중이다.

74명의 사상자가 발생한 대전 대덕구 안전공업 화재 참사 현장에서 경찰·소방·노동 당국 및 국립과학수사연구원 관계자들이 발화 지점 및 사고 원인 규명 등을 위한 합동감식을 진행하고 있다. 대전=연합뉴스

대전경찰청은 이날 안전공업 화재 참사 현장에서 대전소방본부, 국립과학수사연구원, 대전고용노동청 등 9개 관계 기관과 합동 감식에 나섰다. 전날 감식 회의에 참여했던 유가족 대표 2명도 합동 감식을 참관했다. 당국은 이날 유력한 발화지인 공장 1층을 살핀 후 2층으로 감식 범위를 넓혔다. 감식반은 설비 구조 등을 확인하고 화재 잔해물을 수거, 분석할 방침이다. 경찰은 전날 현장 조사에서 “1층 가공라인 천장에서 불꽃이 튀는 것을 봤다”는 안전공업 관계자의 진술을 확보했다.



불이 난 이 공장 동관 1층에는 다수의 생산라인이 섞여 있고 24시간 가동해야 하는 공정 특성상 점심시간 등에도 상주하는 직원이 있었던 것으로 확인됐다. 그러나 최초 발화 지점으로 지목되는 1층엔 폐쇄회로(CC)TV가 없어 원인 규명까진 더 시일이 소요될 전망이다.

화재가 난 1·2층에는 CCTV가 없는데, 작업장 내 노동자들의 사생활 보호를 위한 노조 측 반발 때문인 것으로 전해졌다. 경찰 관계자는 “발화 지점을 비추는 CCTV가 없어 구체적인 위치와 불이 얼마나 빠르게 확산했는지는 조사를 해봐야 한다”고 말했다.

2층에 복층 구조의 무허가 공간 증축이 화재를 키웠다는 지적과 관련해 손주환 안전공업 대표이사가 “잘 모르겠다”며 “불법 준공이라는 감사 결과가 나오면 책임져야 하겠지만 지금은 조사가 끝나고 나야 알 수 있을 것 같다”고 말하자 노조 측은 즉각 반발했다.



노조 측은 사측이 업무 공간을 재배치하면서 자체 판단으로 동관 2층에 복층 구조의 휴게실을 만들었다고 주장했다. 문정섭 안전공업 노조 사무장은 세계일보와 통화에서 “인력이 늘어나 본관 식당을 확장하면서 애초 본관에 있던 문서고와 탈의실, 남녀휴게실을 동관으로 이동 배치하게 됐다”며 “공간을 개축해 쓸 수밖에 없는 상황에서 사측이 자체적으로 판단해 만든 공간”이라고 설명했다.



이곳엔 자동차 기계를 설치해야 해 층고가 약 5.5m로 높아 임의로 층을 나눠 사용한 것으로 추정된다. 당초 헬스장으로 알려졌으나 벤치프레스와 아령 등만 몇 개 있었다고 한다. 이 공간은 창문이 작고 한쪽밖에 없는 데다 외부로 통하는 통로도 제한적이었던 것으로 알려졌다.

열악한 작업 환경에 대한 증언은 곳곳에서 쏟아져 나오고 있다. 노조는 전날 기자회견에서 “환경시설과 집진시설 부분에 대해 특히 화재 위험이 있다고 사측에 개선을 요구해왔다”며 “결과적으로 이런 참사가 일어난 것은 안전보다 이윤을 중요시한 구조적 문제로 인재(人災)”라고 비판했다.



직장인 커뮤니티 블라인드에서도 ‘폐질환, 폭발화재 사고 빈번해 목숨을 담보로 하는 생산활동이 불안해 퇴사했다’는 전·현직 안전공업 직원들의 진술이 잇따랐다. 전직 안전공업 직원이라고 밝힌 한 누리꾼은 “코로나 전후에 잠시 근무했었는데 실내 절삭이라 환기가 충분치 않았고 공장 전체에 절삭유 냄새가 상시적으로 남아있었던 기억이 있다”고 떠올렸다. 이 직원은 그러면서 “재직 당시 이 부분에 대해 조장, 기술혁신 쪽으로 여러 번 개선 건의를 했는데 비용 부담 등의 이유로 실제 조치까지 이어지지 않았다”고 전했다.



안전공업에서 1년에 한 번꼴로 화재가 발생했지만 관할 소방서 신고는 없었다. 한 현장직원은 “이번 화재 전에도 1년에 한 번은 작은 불이 났다”면서 “불나면 관리자들이 사진을 찍어갔다”고 말했다. 소방서 신고는 하지 않았으나 내부적으로 관리하고 있었던 것이다.



지난 20일 오후 1시17분 대전 대덕구 문평동 소재 자동차·선박용 엔진밸브 제조업체인 안전공업에서 불이 나 10시간30분 만에 진화됐다. 이 사고로 업체 직원 14명이 숨지고 60명이 중경상을 입었다.