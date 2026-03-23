“K드라마 성지 가자” 완주·경주·속초도 들썩 [심층기획-BTS 완전체 귀환]

‘BTS 소나무’ 완주, 아미 필수코스

6년새 관광객 4.7배 ↑ 2401만명

황리단길·동해, 먹방체험도 인기

방탄소년단(BTS)을 포함한 K콘텐츠의 위력은 대단하다. 서울이라는 경계를 허물고 대한민국 전역을 하나의 거대한 ‘테마파크’로 만들고 있을 정도다.



최근 외국인의 한국 관광 핵심 키워드는 ‘로컬리즘’. 단순히 서울만 구경하고 떠나는 것이 아니라 드라마 속 주인공이 거닐던 골목, 유튜브 크리에이터가 감탄하며 먹던 지역 음식을 찾아 전국으로 발길을 옮기고 있다.

완주 소양 오성제 ‘BTS 소나무’. 최현태 선임기자

서울을 제외한 여행지 중 국내외 ‘아미’들이 가장 많이 찾는 곳을 꼽으라면 단연코 전북 완주군이다. BTS가 ‘2019 썸머 패키지 인 코리아’ 뮤직비디오와 화보를 촬영한 뒤 멤버들이 다녀간 ‘BTS-6로드’는 비틀스 성지인 ‘애비로드’에 버금가는 인기를 끌고 있을 정도다. 완주군은 BTS가 다녀간 직후 2020년부터 6곳에 아예 ‘완주 BTS 힐링 성지’ 안내판을 세우고 ‘BTS-6로드’ 스탬프투어를 운영하고 있다. 6곳은 소양 오성제 ‘BTS 소나무’, 아원고택, 위봉산성, 삼례 비비정, 고산창포마을, 구이 경각산 패러글라이딩 체험이다.



팬들은 성지순례를 하며 멤버들과 같은 똑같은 포즈로 촬영하는 것을 즐긴다. 특히 고산창포마을 허름한 구멍가게 용암상회와 가게 뒤 개울의 돌다리는 필수코스가 됐을 정도로 인기다. ‘BTS 소나무’도 마찬가지. 사실 이 나무는 2011년 드라마 ‘발효가족’ 촬영 때 심은 소나무인데 지금은 BTS 소나무로 더 유명해졌다. 이런 인기는 통계에서도 확인된다. 한국관광데이터랩 자료에 따르면 완주군 관광객 수는 2019년 423만명에서 2025년 2401만명으로 4.7배나 급증했다. 이 중 외국인 관광객은 20만명이 넘는다.



경북 경주도 K콘텐츠의 최대 수혜지 중 하나다. 2025년 경주를 찾은 전체 방문객은 5000만명을 돌파해 역대급 기록을 세웠다.



특히 외국인 관광객이 138만명으로, 전년 대비 17%나 늘었다. 전 세계 MZ세대와 중동·남미 관광객들이 열광하는 ‘로컬 체험형’ 글로벌 관광지로 경주가 급부상한 덕분이다. K콘텐츠 영향이 가장 크다. 넷플릭스 등 OTT를 통해 한국의 전통 건축과 풍경을 접한 외국인들은 대릉원과 한옥·카페·감성 상점이 모인 황남동 ‘황리단길’을 꼭 가봐야 할 성지로 꼽는다.



특히 외국인들은 한옥, 돌담, 골목구조, 전통 간판, 감성 인테리어가 어우러지는 황리단길이 ‘한국스러운 감성’이 가장 잘 드러나는 거리라고 엄지를 치켜세운다. 신라 왕과 귀족들의 무덤이 모여 있는 고분인 대릉원 역시 외국인들은 딱딱한 역사유적이 아니라 걷고, 쉬고, 사진 찍는 공원형 공간으로 인식한다. 특히 한복과 고분이 조합되는 강력한 비주얼 때문에 한국의 1순위 인생샷 명소가 됐다.



강원 속초는 K미식이 외국인 관광객을 끌어들인다. 넷플릭스 요리 서바이벌이나 글로벌 미식 유튜버들이 속초관광수산시장의 닭강정, 대게 등 먹거리 체험을 소개하면서 폭발적인 인기를 누리고 있다. 또 설악산 케이블카, 청초호 산책 등도 인기다. 외국인 관광객 증가 규모가 강원도 내 3위를 기록할 정도로 속초는 글로벌 관광지로 체급을 키우고 있는데, 속초항으로 입국하는 대형 크루즈선을 통해 외국인 관광객이 대규모로 유입되는 것도 속초가 인기를 누리는 배경이다.