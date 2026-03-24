과잉통제 논란에… 경찰 “최악 상황 대비한 것” [심층기획-BTS 완전체 귀환]

‘26만’ 예측… 인력 1.5만명 동원

“시민 안전은 과도하게 대응해야”

박정보 서울경찰청장은 23일 ‘방탄소년단(BTS) 광화문 공연을 둘러싸고 경찰 통제가 과했다’는 지적에 대해 “시민 안전과 관련해서는 과도하게 해야 한다”고 밝혔다. 애초 경찰은 21일 BTS 공연에 최대 26만명이 모일 것이라 예측했고 공무원 등 안전인력 1만5000여명이 투입됐다. 실제 공연에 온 인원은 주최 측 추산 기준으로도 그 절반에 못 미치는 약 10만4000명으로 집계돼 논란이 이어졌다.

방탄소년단(BTS) 컴백 공연 당일인 지난 21일 서울 종로구 광화문광장에서 팬들이 입장하며 검색대를 지나고 있다. 뉴시스

박 청장은 이날 정례 기자간담회에서 이에 대해 “굉장히 긴장하고 많이 준비했는데 다행히 큰 사고 없이 안전하고 질서있게 행사를 마무리했다”고 말했다. BTS 공연과 관련해 접수된 112 신고는 모두 74건이었다. 박 청장은 이들 신고 대부분이 교통 불편과 소음 등 내용이었다며 “현장 대응도 무난했다”고 평했다. 공중협박 신고도 3건 접수됐지만 모두 술에 취했거나 정신질환을 앓고 있다는 사실을 파악하고 사건을 종료했다고 전했다.



박 청장은 경찰 측 예측 참여 인원인 ‘26만명’이 과했다는 지적에 대해서는 “저희가 26만명을 말한 건 숭례문까지 인파가 차면 26만명까지 들어올 수 있다는 것이었다”며 “경찰은 최악의 상황을 대비한다. 그 인원이 들어왔을 때 어떻게 대비할 것이냐를 준비해야 하기 때문에 이야기 드린 것”이라고 했다. 그러면서 “부족한 것보다는 과한 게 시민안전에 맞지 않나”라고 덧붙였다. 그는 공연 당일 경찰 통제 자체가 과했다는 의견이 나오는 데 대해서도 “중동 사태도 있고 이번 행사는 안전을 최우선으로 생각했다”며 “테러 위협도 고려하지 않을 수 없는 부분이었다. 시민들이 불편하긴 하셨을 것”이라고 했다.



BTS 광화문 공연에는 안전인력 1만5500명이 투입됐다. 인력 구성을 보면 전체 3분의 2가 공무원이다. 경찰(6700명), 서울시(2600명), 소방(800명), 서울교통공사(400명), 행안부(70명) 등 공무원과 공공기관 종사자만 1만명이 넘는다. 나머지 약 4800명은 하이브가 동원한 민간 인력이었다.