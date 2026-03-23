도라에몽 감독 추모 심형탁 "애니메이션 보고 어른 돼"

연예계 대표 '도라에몽' 팬으로 알려진 배우 심형탁이 일본 애니메이션의 거장 고(故) 시바야마 쓰토무 감독의 별세를 애도했다.

심형탁은 22일 소셜미디어에 "시바야마 츠토무 감독님의 별세 소식. 당신이 만든 애니메이션을 보고 어른이 되고 이제 가족을 이루고 살고 있습니다. 감사합니다"라는 추모의 글을 게재했다.

심형탁. 인스타그램 캡처

심형탁은 글과 함께 자신이 그동안 수집해 온 도라에몽 관련 캐릭터 상품(굿즈)들이 진열된 장식장 사진 등을 함께 공개했다.

이어 "그곳에서도 멋진 작품 만들며 행복하게 보내세요"라고 덧붙이며 고인을 기렸다.

지난 6일 폐암으로 84세를 일기로 타계한 시바야마 쓰토무 감독은 1983년부터 2004년까지 22년 연속으로 '도라에몽' 극장판 시리즈의 연출을 맡은 일본 애니메이션계의 거장이다. TV판 '도라에몽'의 치프 디렉터로도 활동하며 대중이 기억하는 도라에몽의 표준적 이미지를 구축했다는 평가를 받는다.

한편 심형탁은 지난 2023년 18세 연하의 일본인 히라이 사야와 결혼해 지난해 1월 득남했다.

<뉴시스>