스토킹 가해자 구금 의지에도… 법원 인용률 30%대 머물러

警, 남양주 살인사건 대책 논란



‘잠정조치4호’ 신청 2024년比 52%↑

인용률은 1년 새 9.4%P나 떨어져

법원선 결정률 등 통계 집계 없어



현장서 피의자 ‘긴급체포’ 목소리

남양주도 신병확보 못해 화 불러

“피해자 보호공백 막을 대책 시급”

2024년 가정폭력을 당한 40대 여성 A씨는 가해자인 남편 B씨가 가정폭력처벌법상 임시조치 기간이 끝난 같은 해 4월 자신을 다시 찾아오기 시작하자 경찰에 신고했다. 경찰은 스토킹 범죄 예방을 위해 긴급하다고 보고 100m 이내 접근 금지 등 스토킹처벌법상 긴급응급조치를 취했다.



경찰은 법원에 조치에 대한 사후 승인을 청구했지만, 법원은 “부부간 연락하거나 찾아갈 수 있다”며 승인하지 않았다. 이에 조치가 취소되자 경찰은 가정폭력처법법상 임시조치를 다시 신청했지만 이 역시 법원에서 기각됐다. A씨는 이후로도 B씨 연락과 방문이 이어지자 추가 피해에 대한 두려움을 안고 하루하루를 버텨야 했다.

사진=게티이미지뱅크

최근 경기 남양주시에서 스토킹 살인사건이 발생하자 경찰은 관계성 범죄 사건 중 고위험 가해자에 대해 전자장치 부착·유치 등 고강도 잠정조치를 신청하겠다는 대책을 내놨지만, 법원 기각률이 높은 상황에서 실효성이 낮다는 지적이 나온다. 특히 경찰이 신청한 전자장치 부착·유치 신청 10건 중 6∼7건은 법원에서 기각된 것으로 나타났다.



23일 경찰에 따르면 경찰의 지난해 스토킹처벌법상 잠정조치 4호 신청 건수(1864건)는 전년 동기(1225건) 대비 52.2% 늘었지만, 법원 인용률은 31.5%로 전년 동기(40.9%) 대비 9.4%포인트나 하락했다. 전자발찌 등 위치추적 전자장치를 부착하는 잠정조치 3호의2 경우에는 법원 인용률이 지난해 37.1%로 전년 동기(32.6%) 대비 4.5%포인트 늘었다. 그러나 여전히 경찰이 신청한 잠정조치 10건 중 3∼4건은 기각되고 있다.



법원이 잠정조치를 기각하면 관계성 범죄 피해자들은 보호받을 방법이 없다. 법원에서도 스토킹범죄의 심각성과 피해자 보호의 긴급성에 대한 공감대 형성이 필요하다는 목소리가 나오는 이유다.



법원은 현재 스토킹범죄 잠정조치 결정률 등 관련 통계조차 집계하고 있지 않는 것으로 드러났다. 대법원 법원행정처 관계자는 “가정폭력처벌법상 임시조치 사건은 접수·처리 건수 등을 법원별로 집계하고 있지만 스토킹처벌법상 잠정조치 관련 통계는 집계하고 있지 않다”고 했다. 그나마 경찰은 경찰 신청 건수, 검찰 청구 건수, 법원 결정 건수 등 관련 통계를 ‘수기로’ 집계하고 있다.



이수연 큰길 공동법률사무소 변호사는 “법원에서는 유치 등 잠정조치도 인신 구속에 대한 사안이다 보니 엄격하게 보는 것 같은데, 수사와 처벌을 위한 체포·구속과 달리 잠정조치는 피해자 안전과 보호를 위한 목적으로 구별해 볼 필요가 있다”며 “경찰이 사후적으로 잠정조치까지 신청한다는 건 위험성이 큰 사안일 것이기 때문에 법원도 적극적으로 인용할 필요가 있다”고 했다.

잠정조치는 사후적인 피해자 보호 조치인 만큼 현장에서 피의자를 긴급체포하는 등 가해자와 피해자를 즉시 분리하는 방안에 대한 추가 논의도 이뤄져야 한다는 목소리가 나온다. 남양주 스토킹 살인사건의 경우에도 피해자가 6차례 경찰에 신고했음에도 김훈(45)의 신병 확보가 이뤄지지 않으면서 피해자는 결국 살해당했다. 경찰은 당시 잠정조치 4호와 구속영장 신청을 논의 중이었다고 해명했다.



송란희 한국여성의전화 대표는 “피해자들에게 가장 필요한 조치는 가해자와 즉각 분리인데, (경찰 대책을 보면) 현장에서의 체포는 고려하지 않고 있는 것으로 보인다”며 “잠정조치나 구속영장 신청은 가해자가 구속되지 않은 상태에서 이뤄지는 만큼 신청하고 인용되는 동안 피해자 보호 공백이 있다”고 지적했다.



앞서 유재성 경찰청장 직무대행은 20일 결별 또는 결별, 전자장치(전자발찌) 부착자, 폭력 성향 관련 신고 3회 이상 등에 해당하는 관계성 범죄 고위험 피의자에 대해 7일 이내 전자장치 부착과 유치, 구속영장 신청을 하라고 주문했다.