기후부, ‘4대강 보 처리방안’ 9월 일부 공개

4대강 재자연화를 추진하고 있는 정부가 올해 9월 중간점검을 통해 일부 보에 대한 처리 방안을 선제적으로 발표한다.

기후에너지환경부는 4대강 재자연화 추진을 위해 환경단체와 두 차례 연속 회의를 갖고 이 같은 정책 방향을 공유했다고 23일 밝혔다.

현재 기후부는 16개 보 처리 방안과 관련해 사회·경제적 분석 용역을 진행하고 있다. 올해 9월쯤 중간점검을 통해 빠른 시일 내 결론 도출이 가능한 보는 처리방안을 먼저 발표하기로 했다. 처리방안이 마련된 보 중 물이용 여건이 양호한 곳은 내년 상반기부터 처리 방안을 이행한다.

그 외 보에 대해서는 용역 결과를 토대로 구체적인 의사결정 절차와 방법 등을 연말까지 제시할 예정이다. 도출된 처리 방안들은 향후 국가물관리기본계획에 반영된다.

또 기후부는 2028년 완료를 목표로 극한가뭄 대응과 녹조 현안 해결을 위한 취·양수장 개선 사업을 농림축산식품부와 협력해 추진한다. 녹조 우심 지역인 낙동강 하류 4개 보에 대해선 시설 개선이 더욱 신속하게 완료될 수 있도록 노력하기로 뜻을 모았다.

환경단체 등은 이번 발표로 기후부의 4대강 재자연화 협력 의지를 확인했다면서도 구체적인 일정과 예산 규모를 공개해야 한다고 주장했다.

4대강자연성회복국민행동은 “가장 중요한 의사결정 절차와 추진 방식에 대해선 여전히 구체적인 기준이나 로드맵이 부족하다”며 “정부는 더 이상 원론적 수준에 머무르지 말고 구체적인 기준을 밝히라”고 촉구했다.