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나프타 쇼크에 LG 여수2공장 가동 중단

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김희정 기자
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중동 사태로 수급 차질 빚어
다른 NCC 업체도 생산 조정

중동 전쟁 여파로 나프타 수급에 차질이 빚어지면서 전남 여수 국가산업단지 석유화학 기업들이 잇따라 생산시설 가동을 멈추거나 조정하고 있다.

LG화학은 23일 여수산단 내 나프타분해시설(NCC) 2공장 가동을 이날부터 중단한다고 공시했다. 나프타 공급이 원활해질 때까지 2공장을 멈추고 1공장만 가동할 예정이다. 중동 사태 관련 불확실성이 큰 만큼 생산 재개 예정 일자는 별도로 알리지 않았다.

LG화학은 여수산단에 에틸렌 생산량이 각각 연간 120만t(톤), 80만t인 1·2공장을 운영 중이다. 가동 중단 대상인 2공장의 연간 매출액은 약 2조4885억원으로, 전체 매출 대비 5.09% 수준이다. 회사 측은 가동 중단 기간 생산량과 매출이 일시 감소할 것으로 예상한다고 밝혔다. 다만 원재료 수급이 정상화될 경우 신속히 재가동해 생산 및 매출 차질을 최소화한다는 방침이다.

여수산단 내 다른 기업들도 생산 조정에 나섰다. 여천NCC도 이날부터 올레핀 전환 공정(Olefin Conversion Unit) 가동을 중단했다. 나프타 수급의 직접적인 영향보다는 NCC 가동률이 60∼65에 그쳐 생산량을 조정하는 단계에서 작은 공정부터 필요에 따라 가동 중단을 결정했다고 사측은 전했다. 롯데케미칼은 생산시설 가동을 멈추는 대정비작업(TA)을 예정보다 앞당겼다. 당초 다음 달 18일로 예정된 대정비를 3주가량 앞당겨 27일부터 시작한다.

여수상공회의소 분석 결과 석유화학 산업 핵심 원료인 나프타의 가격은 최근 t당 1009달러 수준까지 올랐다. 호르무즈해협이 봉쇄되면서 지난 1월 대비 가격이 배 가까이 인상된 것으로 알려졌다.

김희정 기자

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