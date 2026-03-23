영덕 풍력발전기서 불… 근로자 3명 사망

80m 높이 날개수리 작업 중 화재

추락 날개 내부서 2명 시신 발견

불길 야산 번져 5시간 만에 완진

경찰, 안전매뉴얼 마련 여부 조사

경북 영덕에서 풍력발전기 시설 정비·점검 도중 화재가 발생해 유지·보수 외주 업체 직원 3명이 사망했다.



23일 경북소방본부 등에 따르면 이날 오후 1시11분쯤 영덕읍 창포리 풍력발전단지의 풍력발전기(19호기) 블레이드(날개) 부분에서 화재가 발생했다. 인근 야산으로 번진 불은 발생 5시간여 만인 오후 6시15분쯤 완진됐다.

23일 오후 1시 11분께 경북 영덕군 한 풍력발전단지 내 풍력발전기에서 화재가 발생해 불꽃 타오르고 있다. 이 사고로 정비 작업자 3명이 숨졌다. 뉴시스

이날 불로 풍력발전기 유지·보수에 나섰던 업체 소속 정비 작업자 3명(40대 2명, 50대 1명)이 숨졌다. 이 가운데 2번째 풍력발전기 추락 날개 내부에서 연락두절자 2명이 발견됐다. 이들은 당시 풍력발전기 80m 상단에서 정비 작업을 벌이다가 변을 당한 것으로 전해졌다. 현장 관계자는 “사망 근로자들은 발전기 날개에 금이 간 것을 확인하러 작업에 투입된 것으로 안다”고 말했다.



소방 당국은 가동되지 않은 풍력발전기 날개 균열 수리 작업 도중에 불이 난 것으로 추정하고 있다. 통상 풍력발전기 시설 정비는 원통형으로 된 기둥 내부로 들어가 이동시설을 타고 정비 지점까지 이르는 것으로 알려져 있다. 이번처럼 화재 발생 시 내부에 있던 근로자들이 지상으로 신속하게 대피할 수 있는 별도 장치나 긴급 상황에 대비한 안전 매뉴얼 등이 제대로 마련돼 있는지 등을 규명할 필요가 있다는 지적이 나온다.



관련 업계 등에 따르면 이날 불이 난 영덕 지역 풍력발전기는 설치 기간이 상당히 된 구형으로 시설 정비 등을 위해서는 작업자들이 내부로 들어간 뒤 사다리를 이용해 작업지점까지 이동해야 하는 것으로 알려졌다. 반면 최근 강원도 등에 설치한 풍력발전기 내부에는 승강기와 같은 이동시설이 설치돼 있다.

23일 경북 영덕군 창포리 풍력발전단지 내 풍력발전기에서 발생한 불을 끄기 위해 산림청, 소방, 인근 지자체 진화헬기들이 진화작업을 벌이고 있다. 뉴스1

이날 영덕지역 풍력발전기 정비·점검에 나섰던 근로자들은 제한된 내부 시설 탓에 화재 발생 시 신속하게 지상으로 대피하지 못했을 가능성이 조심스럽게 제기된다. 김중진 대구안전생활실천시민연합 대표는 “구형 풍력발전기에는 외부로 비상탈출할 수 있는 장비가 설치돼 있지 않다”며 “노후 풍력발전기에 대한 안전 대책을 관계 당국이 서둘러 마련해야 한다”고 주장했다.



화재 발생 직후 이들 근로자와 연락이 두절된 점을 감안할 때 풍력발전단지 측이 작업 도중 발생할 수 있는 각종 비상 상황에 대비한 안전 매뉴얼을 마련하고 있었는지 여부도 향후 경찰 조사에서 밝혀져야 할 대목이다.



공하성 우석대 교수(소방방재학)는 “풍력발전기 내부에 불이 났을 때 지상으로 대피할 수 있는 긴급 통로가 반드시 있어야 하고 짧은 피난동선과 양방향으로 대피할 수 있는 구조는 소방설비의 기본”이라고 말했다.