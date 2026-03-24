용산구, 암환자 가정 직접 찾아 건강관리

區 4월부터 ‘용암케어’ 운영

복약 등 지도에 경제적 지원도

서울 용산구가 재가암환자와 가족을 직접 찾아가는 건강관리 사업 ‘용케 이긴다! 용암케어’를 운영한다.



23일 구에 따르면 다음 달부터 시행하는 용암케어는 암환자가 치료 과정에서 겪는 신체적·정서적 어려움을 완화하고, 병원 치료 이후에도 가정에서 건강한 일상을 유지할 수 있도록 지원하는 통합 건강관리 서비스다. 영양관리와 복약지도, 심폐소생술·응급처치 교육, 심리지원 상담 등 다양한 보건의료 서비스를 제공한다.



영양사가 가정을 방문해 식생활 환경을 점검하고 환자 건강 상태에 맞는 식단과 간편 조리법을 안내한다. 약사는 다제 약물 복용자를 대상으로 맞춤형 복약지도를 실시해 올바른 약물 복용 습관 형성을 돕는다. 구는 심폐소생술 등 응급상황 대응 교육을 제공해 가정 내 건강관리 역량을 높일 방침이다.



경제적·생활적 부담을 덜기 위한 지원에도 나선다. 의료비와 가발 구입비 지원, 가정 방역 소독 서비스, 반려동물 위탁 사업 등을 안내하고 관련 기관과 연계해 실질적인 도움을 제공할 계획이다. 또 전문 심리상담사가 가정을 방문해 심리적 회복을 지원한다.



박희영 구청장은 “재가암환자가 안정적인 일상생활을 이어갈 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.