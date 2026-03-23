[속보] 트럼프 "오늘 이란과 전화로 협의할듯…곧 직접 만나 대화" 입력 : 2026-03-23 22:54:55 수정 : 2026-03-23 22:55:21 구글 네이버 유튜브 A map showing the Strait of Hormuz and Iran is seen behind a 3D printed miniature of U.S. President Donald Trump in this illustration taken June 22, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/2025-06-23 06:53:17/ <저작권자 ⓒ 1980-2025 ㈜연합뉴스. 무단 전재 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지> 트럼프 "오늘 이란과 전화로 협의할듯…곧 직접 만나 대화" <연합> Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지 연합 이유미 이슈 나우 더보기 'SNL코리아 시즌8' 더 예리하고 파격적인 풍자 개그로 돌아온다…28일 6시 공개 '천만감독' 장항준, 차기작은 저예산 독립영화 '국제변호사'?…"이준혁 캐스팅했다" (연기의 성)