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[속보] 트럼프 "오늘 이란과 전화로 협의할듯…곧 직접 만나 대화"

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A map showing the Strait of Hormuz and Iran is seen behind a 3D printed miniature of U.S. President Donald Trump in this illustration taken June 22, 2025. REUTERS&#47;Dado Ruvic&#47;Illustration&#47;2025-06-23 06:53:17&#47; &amp;lt;저작권자 ⓒ 1980-2025 ㈜연합뉴스. 무단 전재 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지&amp;gt;
A map showing the Strait of Hormuz and Iran is seen behind a 3D printed miniature of U.S. President Donald Trump in this illustration taken June 22, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/2025-06-23 06:53:17/ <저작권자 ⓒ 1980-2025 ㈜연합뉴스. 무단 전재 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>

트럼프 "오늘 이란과 전화로 협의할듯…곧 직접 만나 대화"

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