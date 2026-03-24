푸틴, 김정은 국무위원장 재추대 축전…"긴밀한 공동사업 계속"

블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 북한 김정은의 국무위원장 재추대에 축전을 보내 양국관계 발전을 강조했다.



조선중앙통신은 24일 "조선민주주의인민공화국 국무위원장이신 경애하는 김정은동지께 로씨야 연방 대통령 뿌찐 동지가 23일 축전을 보내여왔다"고 전했다.



푸틴 대통령은 축전에서 "조선민주주의인민공화국 국무위원장으로 또다시 선거된 것과 관련하여 충심으로 되는 축하를 보냅니다"라고 말했다고 중앙통신은 소개했다.



이어 "최고인민회의 대의원들의 결정은 조선민주주의인민공화국 앞에 나서는 사회경제적 과업들을 효과적으로 해결하고 국제무대에서 나라의 주권과 합법적 이익을 수호하기 위하여 당신이 실시하고 있는 노선에 대한 일치한 사회적 지지를 뚜렷이 실증하고 있다"고 평가했다.



푸틴 대통령은 "로씨야에서는 우리 두 나라 사이의 친선적이며 동맹적인 관계를 공고히 하는데 바쳐진 당신의 직접적인 공헌을 높이 평가하고 있다"며 "우리는 물론 모스크바와 평양 사이의 포괄적인 전략적 동반자관계를 더욱 발전시키기 위한 긴밀한 공동사업을 계속해 나갈 것"이라고 강조했다.



그러면서 "나는 당신이 책임적인 국가활동에서 새로운 성과를 이룩하며 아울러 건강하고 복리가 있기를 바랍니다"라고 덧붙였다.

<연합>